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हिमंता बिस्वा सरमा का कांग्रेस ने फूंका पुतला,खड़गे पर टिप्पणी करने पर विरोध

प्रदर्शन के दौरान उस समय स्थिति और बिगड़ी जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिमंता बिस्वा सरमा का पुतला दहन किया.लेकिन पुतला जलाने से पहले पुलिसकर्मियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी हुई. फिर भी धक्का-मुक्की के बीच कार्यकर्ता पुतला दहन करने में सफल रहे.

राजीव गांधी चौक बना सियासी रणक्षेत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया. राजीव गांधी चौक पर जुटे कार्यकर्ताओं ने हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ जमकर नारे लगाए और उनके फोटो पर क्रॉस लगाकर नाराजगी जताई. प्रदर्शन की अगुवाई शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने की. कार्यकर्ताओं ने पुतला लेकर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर तनाव बढ़ गया.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के उस बयान के खिलाफ सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी की गई थी. राजीव गांधी चौक पर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी, फोटो पर क्रॉस और पुतला दहन कर विरोध जताया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई, जबकि पुलिस ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र का भी इस्तेमाल किया.



पुतला बुझाने हुआ अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल

हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस ने तुरंत आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल किया. लेकिन तब तक पुतला पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुका था. काफी देर तक प्रदर्शन स्थल पर गहमा-गहमी और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा यहीं नहीं थमा. पुतला जलाने के बाद कार्यकर्ताओं ने उसमें लगी हिमंत बिस्वा सरमा की तस्वीर को भी आग के हवाले किया और जलते पुतले पर लात-घूंसे बरसाकर अपना विरोध दर्ज कराया. इस दौरान “खड़गे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान” जैसे नारों से पूरा चौक गूंज उठा. कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में मौजूद रहे.



भ्रष्टाचार और विवादित बयानों का जिक्र



श्रीकुमार मेनन ने हेमंत शर्मा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले गौ माता को लेकर विवादित बयान दिया था. उन्होंने उन पर 52 हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जिक्र किया. साथ ही उनकी पत्नी पर तीन पासपोर्ट रखने के आरोपों को भी मुद्दा बनाया.





हिमंता बिस्वा सरमा राजनीतिक रूप से विचलित हो चुके हैं. उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. ऐसे में अब वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं.इसी बयान के विरोध में यह पुतला दहन किया गया है- श्रीकुमार शंकर मेनन, अध्यक्ष , शहर जिला कांग्रेस





रायपुर में कांग्रेस का यह प्रदर्शन सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि विपक्ष की आक्रामक राजनीति का संकेत भी माना जा रहा है.अब देखना होगा कि हिमंत बिस्वा सरमा के बयान से शुरू हुआ यह सियासी घमासान आने वाले दिनों में और कितना गरमाता है.



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