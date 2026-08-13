बागपत हाईवे किनारे बोरे में बंद मिला महिला का जला शव
30 वर्षीय अज्ञात महिला का जला शव दिल्ली-सहारनपुर हाईवे से मिला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 8:17 PM IST
बागपत: दिल्ली-सहारनपुर हाईवे किनारे काठा गांव के पास गुरुवार को एक 30 वर्षीय अज्ञात महिला का जला हुआ शव बोरे में बंद मिला. महिला का शरीर करीब 70 फीसदी जला हुआ था. शव मिलने के बाद से क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल है.
सीओ सुकन्या शर्मा के अनुसार, स्थानीय लोगों ने मामले की सुचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरे को खुलवाया तो उसमें महिला का शव पड़ा था. शव को टेप से पैक किया गया था. पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.
महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस को आशंका है कि महिला की हत्या कहीं और करने के बाद शव को यहां लाकर फेंका गया है और पहचान छिपाने के लिए शव को जलाया गया है. पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि शव की पहचान कर घटना की तह तक पहुंचा जा सके.
पुलिस आसपास के थानों से महिलाओं की गुमशुदगी की जानकारी भी जुटा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. सीओ सुकन्या शर्मा का कहना है कि महिला की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है. सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे है, सर्विलांस टीम का भी गठन किया गया है.
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