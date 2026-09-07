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हिसार-दिल्ली रोड पर मिला अज्ञात युवक का जला हुआ शव, इलाके में सनसनी

रोहतक में अज्ञात युवक का जला हुआ शव मिला ( ETV Bharat )

रोहतकः बहु अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव मदीना से पहले हिसार-दिल्ली रोड के किनारे सोमवार को एक युवक का जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव की हालत देखकर प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि किसी ज्वलनशील पदार्थ को डालकर उसे आग लगाई गई है. सूचना मिलने के बाद बहुअकबरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल टीम को भी बुलाया है, ताकि मौके से साक्ष्य जुटाए जा सकें. शव में लगी थी आग, लोगों ने पुलिस को दी सूचनाः बहु अकबरपुर थाना प्रभारी जसबीर ने बताया कि "डायल-112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि मदीना गांव के पास नेशनल हाईवे के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है और शव को आग लगाई गई है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस के पहुंचने के समय शव में आग लगी हुई थी, जिसे बुझाया गया.