हाथरस में रेलवे हॉल्ट पर मिला साधु का जला शव, मचा हड़कंप

पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच शुरू की.

रेलवे हॉल्ट पर मिला जला शव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 4:04 PM IST

हाथरस: पूर्वोत्तर रेलवे के मथुरा–कासगंज रेलखंड के हाथरस रोड रेलवे हाल्ट पर गुरुवार की सुबह को एक साधु का जला हुआ शव मिला. शव की जानकारी मिलते ही वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

रेल महकमे मचा हड़कंप: जानकारी के अनुसार, आज सुबह हाथरस रोड हाल्ट परिसर में एक साधु का जला हुआ शव लोगों ने देखा तो इसकी जानकारी रेलवे अधिकारियों व कर्मचारियों को दी, जिससे रेल महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. फिलहाल मृतक साधु की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस ने कहा है कि फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद ही इस बात का पता चलेगा कि साधु जला कैसे.

आरपीएफ के हाथरस सिटी स्टेशन प्रभारी रंजीत यादव ने आशंका व्यक्त की कि नशे में होने की वजह से साधु आग लगने पर बचाव नहीं कर सका होगा. पास में ही उसका बैग आदि सामान पड़ा मिला है. बैग में गेरुआ वस्त्र मिले हैं. साधु किन परिस्थितियों में जला यह तो फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा.

