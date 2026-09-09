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रोहतक में जली लाश की मिस्ट्री सुलझी, दिल्ली से टैक्सी लेकर निकला था शेर मोहम्मद, मदीना गांव में मिला शव

रोहतक: रोहतक के मदीना गांव के पास दो दिन पहले खेतों में जलती हुई मिली लाश की पहचान हो गई है. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी शेर मोहम्मद के रूप में हुई है. शेर मोहम्मद दिल्ली में रहकर टैक्सी ड्राइवर का काम करता था और ओला कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था. पुलिस को मिले सुराग और परिजनों की पहचान के बाद मृतक की शिनाख्त हो सकी है.

दो दिन पहले काम के लिए निकला था घर से: परिजनों के अनुसार शेर मोहम्मद करीब दो दिन पहले किसी व्यक्ति के लिए टैक्सी लेकर निकला था. इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा. काफी समय बीतने के बाद परिवार को चिंता हुई और उसकी तलाश शुरू की गई. मृतक के बेटे अनस ने बताया कि, "जब मेरे पिता शाम तक घर नहीं लौटे तो हमने उन्हें फोन किया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ मिला. इसके बाद हमें चिंता हुई और हमने उनकी तलाश शुरू कर दी."

दिल्ली से टैक्सी लेकर निकला था शेर मोहम्मद, मदीना गांव में मिला शव (ETV Bharat)

फोन बंद मिलने के बाद परिवार ने शुरू की खोजबीन: अनस ने आगे बताया कि, "परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन शेर मोहम्मद का कोई सुराग नहीं मिला. बाद में रोहतक पुलिस की ओर से संपर्क किए जाने पर परिवार को इस घटना की जानकारी मिली. हमने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. बाद में रोहतक पुलिस से संपर्क होने पर हमें इस मामले और पिता के साथ हुई घटना का पता चला." वहीं, मृतक के रिश्तेदार इमरान ने कहा कि, " परिवार चाहता है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी इस वारदात के जिम्मेदार हैं, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए."