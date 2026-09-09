रोहतक में जली लाश की मिस्ट्री सुलझी, दिल्ली से टैक्सी लेकर निकला था शेर मोहम्मद, मदीना गांव में मिला शव
रोहतक के मदीना गांव में मिली जलती लाश की पहचान अलीगढ़ निवासी टैक्सी ड्राइवर शेर मोहम्मद के रूप में हुई.
Published : September 9, 2026 at 2:37 PM IST
रोहतक: रोहतक के मदीना गांव के पास दो दिन पहले खेतों में जलती हुई मिली लाश की पहचान हो गई है. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी शेर मोहम्मद के रूप में हुई है. शेर मोहम्मद दिल्ली में रहकर टैक्सी ड्राइवर का काम करता था और ओला कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था. पुलिस को मिले सुराग और परिजनों की पहचान के बाद मृतक की शिनाख्त हो सकी है.
दो दिन पहले काम के लिए निकला था घर से: परिजनों के अनुसार शेर मोहम्मद करीब दो दिन पहले किसी व्यक्ति के लिए टैक्सी लेकर निकला था. इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा. काफी समय बीतने के बाद परिवार को चिंता हुई और उसकी तलाश शुरू की गई. मृतक के बेटे अनस ने बताया कि, "जब मेरे पिता शाम तक घर नहीं लौटे तो हमने उन्हें फोन किया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ मिला. इसके बाद हमें चिंता हुई और हमने उनकी तलाश शुरू कर दी."
फोन बंद मिलने के बाद परिवार ने शुरू की खोजबीन: अनस ने आगे बताया कि, "परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन शेर मोहम्मद का कोई सुराग नहीं मिला. बाद में रोहतक पुलिस की ओर से संपर्क किए जाने पर परिवार को इस घटना की जानकारी मिली. हमने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. बाद में रोहतक पुलिस से संपर्क होने पर हमें इस मामले और पिता के साथ हुई घटना का पता चला." वहीं, मृतक के रिश्तेदार इमरान ने कहा कि, " परिवार चाहता है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी इस वारदात के जिम्मेदार हैं, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए."
जले दस्तावेज से पुलिस को मिला अहम सुराग: जांच के दौरान बहुअकबरपुर थाना पुलिस को घटनास्थल के आसपास एक जला हुआ आधार कार्ड मिला. इसी दस्तावेज के आधार पर पुलिस को मृतक की पहचान तक पहुंचने में महत्वपूर्ण सुराग मिला. इसके बाद पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया और पहचान की प्रक्रिया पूरी की गई. शेर मोहम्मद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला था और रोजी-रोटी के लिए दिल्ली में रहकर टैक्सी चलाता था.
जांच में जुटी पुलिस: पुलिस ने जले हुए शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी थी. पहचान होने के बाद अब शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. मामले में पुलिस अधिकारी सोमबीर ने बताया कि, "शव की पहचान हो चुकी है. मृतक टैक्सी ड्राइवर था. पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा और मामले की जांच तेजी से की जा रही है."
पहले भी शव मिलने के मामलों से उठे सवाल: दिल्ली-हिसार रोड के पास स्थित मदीना गांव का इलाका पहले भी शव मिलने की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है.
ये भी पढ़ें: हिसार-दिल्ली रोड पर मिला अज्ञात युवक का जला हुआ शव, इलाके में सनसनी