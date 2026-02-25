ETV Bharat / state

सहारनपुर में कार में मिला जला हुआ शव; पुलिस ढूंढ रही सुराग

हर एंगल से जांच कर रही सहारनपुर पुलिस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी इलाके में ऑल्टो कार में एक शख्स की जली हुई लाश मिली. काली नदी चौकी इलाके के चौरा खुर्द और अमरपुर के जंगल में ऑल्टो कार पूरी तरह जली हुई मिली है. सूचना मिलते ही एसएसपी अभिनंदन सिंह समेत आला अधिकारी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल पर बारीकी से जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस को हत्या की आशंका: मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की. पुलिस ने कार की पहचान कर ली है, जबकि शव की पहचान की जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर शव की पहचान छिपाने के लिए उसे कार में रखकर जलाया गया है. पुलिस अब सभी संभावित पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है. जानकारी देते एसएसपी अभिनंदन सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) पुलिस ने फॉरेंसिक जांच की: एसएसपी अभिनंदन सिंह ने मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का जायजा लिया. फॉरेंसिक टीम ने कार के अंदर और आसपास के रास्तों से महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए हैं. शव बुरी तरह जला होने की वजह से फिलहाल उसकी शिनाख्त कर पाना मुश्किल हो रहा है. इसके चलते पुलिस तकनीकी और मानवीय इनपुट्स के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है.