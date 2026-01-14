ETV Bharat / state

गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र में ऑटो में मिला जला हुआ कंकाल, सबूत मिटाने के लिए जलाने की आशंका

फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा करने के लिए चार टीमों का गठन कर दिया है. साथ ही शव की पहचान की कोशिश जारी है.

ऑटो में मिला जला हुआ कंकाल
ऑटो में मिला जला हुआ कंकाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 14, 2026 at 10:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो में जला हुआ कंकाल मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. ऑटो के अंदर का नजारा इतना भयावह था कि देखने वालों के होश उड़ गए. इसपर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी. आशंका जताई गई कि किसी व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर सबूत मिटाने के लिए जलाया गया.

इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है की हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई है. हत्या करने वाले ने शव को ऑटो में रखकर औद्योगिक क्षेत्र के सुनसान स्थान पर लाया गया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, ताकि पहचान नष्ट हो जाए और किसी तरह का कोई सुराग न बचे. फिलहाल, पुलिस ने मामले का खुलासा करने के लिए चार टीमों का गठन किया है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. वहीं, इस घटना ने औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवालिया निशान खड़े किए हैं.

"14 जनवरी को ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के अगरौला इलाके में खाली पड़ी जगह पर एक जली हुई ऑटो रिक्शा मिली. ऑटो रिक्शा में जली हुई डेड बॉडी मिली है, जिसे पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई है. इसके पहचान के हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं और फील्ड यूनिट की मदद से जानकारी जुटाई जा रही है. शीघ्र शिनाख्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी." -सिद्धार्थ गौतम, एसीपी लोनी

TAGGED:

GHAZIABAD CRIME NEWS
GHAZIABAD INDUSTRIAL AREA
गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया हत्या
MURDER IN GHAZIABAD INDUSTRIAL AREA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.