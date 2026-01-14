ETV Bharat / state

गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र में ऑटो में मिला जला हुआ कंकाल, सबूत मिटाने के लिए जलाने की आशंका

नई दिल्ली: गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो में जला हुआ कंकाल मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. ऑटो के अंदर का नजारा इतना भयावह था कि देखने वालों के होश उड़ गए. इसपर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी. आशंका जताई गई कि किसी व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर सबूत मिटाने के लिए जलाया गया.

इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है की हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई है. हत्या करने वाले ने शव को ऑटो में रखकर औद्योगिक क्षेत्र के सुनसान स्थान पर लाया गया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, ताकि पहचान नष्ट हो जाए और किसी तरह का कोई सुराग न बचे. फिलहाल, पुलिस ने मामले का खुलासा करने के लिए चार टीमों का गठन किया है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. वहीं, इस घटना ने औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवालिया निशान खड़े किए हैं.