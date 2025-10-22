ETV Bharat / state

भिवानी में पराली जलाना पड़ेगा भारी, प्रशासन ने तैयार किया एक्शन प्लान, जागरूकता के साथ सख्ती भी

पराली जलाना पड़ेगा भारी ( ETV Bharat )

भिवानी: भिवानी जिले में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है.कृषि एवं कल्याण विभाग की अगुवाई में यह योजना लागू की जाएगी, जिसमें किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. प्रशासन ने की दोहरी तैयारी: इस बारे में कृषि विभाग भिवानी के उपनिदेशक डॉ. विनोद फोगाट ने बताया कि, "पराली प्रबंधन के लिए गांव-गांव जाकर किसानों को समझाया गया है कि पराली जलाने से मिट्टी की गुणवत्ता बिगड़ती है. साथ ही जलधारण क्षमता कम होती है और पर्यावरण व जीवों को नुकसान होता है.जागरूकता का असर दिख रहा है और कई किसान अब पराली जलाने से पीछे हट रहे हैं." भिवानी में पराली जलाना पड़ेगा भारी (ETV Bharat) अपनाया जाएगा सख्त तरीका: डॉ. फोगाट ने आगे बताया कि, "पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए दो तरीके अपनाए जा रहे हैं. यलो जोन के गांवों में हर 50 किसानों पर एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है. अन्य गांवों में हर 100 किसानों पर एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति डीसी द्वारा की गई है. गांवों में जागरूकता कैंप और फ्लैग मार्च के माध्यम से किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.अधिकारी लगातार किसानों के संपर्क में हैं."