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दशहरा 2026: 'भगवान श्रीराम' ने दबाया रिमोट तो जल उठा 'अहंकार के प्रतीक' का पुतला...जयकारों की गूंज

अलवर में धू-धू कर जलता रावण का पुतला ( ETV Bharat Alwar )

अलवर/जैसलमेर: बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा मंगलवार को अलवर एवं जैसलमेर जिले भर में हर्षोल्लास से मनाया गया. अलवर के दशहरा मैदान में शाम 7 बजे भगवान श्रीराम का पात्र निभा रहे कलाकार ने रिमोट का बटन दबाकर 65 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया. इससे पहले मेघनाद और कुंभकरण के पुतलों का दहन किया गया. रावण दहन के दौरान ग्रीन आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रही.

दहन से पूर्व रावण के सिर, हाथ और तलवार के घूमने वाले नजारे देख दर्शक रोमांचित हो गए. रावण दहन देखने बड़ी संख्या में शहरवासी दशहरा मैदान पहुंचे. वहीं, जैसलमेर के शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में रावण दहन देखने हजारों लोग पहुंचे. त्रिकाल संध्या के बाद जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की मौजूदगी में रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर 50 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया. 40-40 फीट के मेघनाद और कुंभकरण के पुतलों का भी दहन किया गया.