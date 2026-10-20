दशहरा 2026: 'भगवान श्रीराम' ने दबाया रिमोट तो जल उठा 'अहंकार के प्रतीक' का पुतला...जयकारों की गूंज
प्रदेश के विभिन्न शहरों में विजयादशमी हर्ष एवं उल्लास से मनाई गई. शाम को रावण परिवार के पुतले जलाए गए.
Published : October 20, 2026 at 8:35 PM IST
अलवर/जैसलमेर: बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा मंगलवार को अलवर एवं जैसलमेर जिले भर में हर्षोल्लास से मनाया गया. अलवर के दशहरा मैदान में शाम 7 बजे भगवान श्रीराम का पात्र निभा रहे कलाकार ने रिमोट का बटन दबाकर 65 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया. इससे पहले मेघनाद और कुंभकरण के पुतलों का दहन किया गया. रावण दहन के दौरान ग्रीन आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रही.
दहन से पूर्व रावण के सिर, हाथ और तलवार के घूमने वाले नजारे देख दर्शक रोमांचित हो गए. रावण दहन देखने बड़ी संख्या में शहरवासी दशहरा मैदान पहुंचे. वहीं, जैसलमेर के शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में रावण दहन देखने हजारों लोग पहुंचे. त्रिकाल संध्या के बाद जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की मौजूदगी में रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर 50 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया. 40-40 फीट के मेघनाद और कुंभकरण के पुतलों का भी दहन किया गया.
अलवर में रावण दहन पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा अतिथि थे. पुरुषार्थी समाज के अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने बताया कि दशहरे पर पुरुषार्थी समाज ने शहर में भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान के पात्रों की भव्य शोभायात्रा निकाली. शोभायात्रा पुरुषार्थी धर्मशाला से रवाना होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए शाम को दशहरा मैदान पहुंची. इसे देखने भीड़ उमड़ी. भगवान श्रीराम और रामलीला के प्रसंगों पर आधारित सजीव झांकियों ने लोगों को लुभाया. कई जगह शोभायात्रा पर पुष्प वर्षा की गई. पुलिस के पुख्ता प्रबंध थे.रावण दहन के बाद शोभायात्रा दशहरा मैदान से रवाना हुई.
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रावण ने लहराई तलवार: पुरुषार्थी समाज के अध्यक्ष कालरा बोले- समाज हर वर्ष दशहरे पर रावण दहन करता है. इस वर्ष दशहरा मैदान में 65 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया. पहले ग्रीन आतिशबाजी की. रावण के सिर, हाथ और तलवार को घूमने वाली तकनीक से तैयार किया था, जो दर्शकों के लिए खास आकर्षण रही. रावण दहन की विशेषता रही कि रावण, मेघनाथ व कुंभकरण के पुतलों का दहन तीर कमान से नहीं कर भगवान श्रीराम के पात्र ने रिमोट से किया. इससे पूर्व रावण का दहन तीर कमान से होता था.
क्रेन से खड़े किए पुतले: दशहरा पर रावण दहन के चलते मंगलवार को दोपहर में कारीगरों ने क्रेन के सहारे रावण, मेघनाथ व कुंभकरण के पुतलों को दशहरा मैदान में खड़ा किया. पुतले आगरा के कारीगरों ने बनाए थे. दशहरा मैदान में मुख्य आयोजन के साथ विभिन्न मोहल्लों में भी दशहरे की रौनक रही. बच्चों ने अपने मोहल्लों में रावण के पुतलों का दहन और आतिशबाजी की.
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जैसलमेर में आधा घंटे ग्रीन आतिशबाजी: उधर, स्वर्णनगरी जैसलमेर में त्रिकाल संध्या के बाद रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर 50 फीट ऊंचे रावण एवं मेघनाद एवं कुंभकरण के 40-40 फीट के पुतलों का दहन किया गया. रावण दहन के साथ ही पूनम सिंह स्टेडियम भगवान श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा. 30 मिनट इको फ्रेंडली पटाखे छोड़े गए. विधायक छोटूसिंह भाटी, नगर परिषद सभापति विजय डांगरा, एसपी अभिषेक शिवहरे, आयुक्त पवन कुमार, एएसपी सुरेश सांखला, सीओ सिटी रूपसिंह आदि मौजूद रहे.
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