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भारत का सबसे गर्म शहर: संगम नगरी प्रयागराज ! पारा @ 45.2, जानिए यूपी के आज के मौसम का हाल

बीते 24 घंटे में सर्वाधिक गर्म शहरों पर टॉप पर रहा, प्रदेश के कुछ इलाकों में 26 और 27 अप्रैल को लू चलने की चेतावनी.

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उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी, पारा 45 के पार दिन-रात में तपिश से हाल बेहाल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 10:14 AM IST

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Updated : April 25, 2026 at 10:31 AM IST

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में इन दिनों भट्ठी जैसा तपा देने वाली गर्मी पड़ रही है. प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव कंडीशन बनी हुई है. दिन में आसमान से आग बरसने के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. धूप की तपिश दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है. शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, आगरा, शाहजहांपुर और अलीगढ़ जबकि पूर्वांचल के हरदोई, वाराणसी और प्रयागराज में लू की स्थितियां रही.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; IMD)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 26 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण 26 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1-2 इलाकों में बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश भी हो सकती है. वहीं 27 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश होने से भीषण गर्मी से हल्की राहत मिलने की संभावना है. वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में 26 और 27 अप्रैल को भी लू चलने की चेतावनी भी जारी की है.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; IMD)

आज लू चलने की संभावना इन जिलों में अधिक: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी एवं आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी.

इन जिलों में रात में अधिक गर्मी होने की संभावना: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं एवं आस पास के क्षेत्र में अलर्ट जारी.

लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को गर्मी में और अधिक इजाफा होगा. कुछ स्थानों पर लू चल सकती है. अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

प्रयागराज सबसे गर्म: शुक्रवार को प्रयागराज न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 26 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से छिटपुट बारिश का दौर आरम्भ होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने और इसमें वृद्धि की संभावना के दृष्टिगत तापमान में 2-4°C की गिरावट के कारण 27 अप्रैल के उपरान्त लू की स्थितियों में सुधार होने की संभावना है. इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में भी 25-26 अप्रैल के दौरान कहीं-कहीं लू की स्थितियां बनने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: भट्ठी जैसा तप रहा यूपी; श्रावस्ती, प्रयागराज, बांदा सहित 40 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, जानिए कब होगी बारिश

Last Updated : April 25, 2026 at 10:31 AM IST

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