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WATCH: यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से ऐसे बची यात्रियों की जान, कानपुर में गारमेंट शोरूम देखते ही देखते जलकर खाक

मथुरा/कानपुर: यूपी में रविवार को आग लगने की कई घटनाएं सामने आई. हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लेने से कोई जनहानि नहीं हुई है. पहली घटना मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर घटी. जहां चलती बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई. बस ड्राइवर की सूझबूझ के चलते बस में सवार 50 यात्रियों की सुरक्षित जान बच पाई. लेकिन देखते ही देखते बस धू धू कर जल उठी. प्राइवेट बस आगरा से नोएडा जा रही थी. वहीं दूसरी घटना कानपुर के पी रोड स्थित दीप गारमेंट शोरूम में घटी. जहां अचानक लगी आग से पूरा दुकान ही जलकर स्वाहा हो गया.

चलती बस बनी आग का गोला

जिले के नोहझील थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 64 से गुजर रही प्राइवेट बस dd01AA9317 नोएडा से आगरा की ओर जा रही थी. तभी अचानक उसमें आग की लपटें उठने लगी. चालक तुरंत हरकत में आया जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया. आग लगते ही बस को सर्विस रोड की तरफ रोक कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकला. हादसे के समय बस में करीब 50 सवारी मौजूद थी.

सभी बस यात्री सुरक्षितनोएडा से आगरा जा रही प्राइवेट बस में सवार 50 यात्रियों में बड़ी संख्या में महिला बच्चे बुजुर्ग के थे. बस में अचानक धुंआ उठते देख बस चालक घबराया नहीं बल्कि बस को सर्विस रोड की तरफ घूम लिया.

एसपी ने दिए जांच के आदेश

वहीं पूरी घटना पर जिले के एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि नौझील थाना क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे पर प्राइवेट बस जो कि नोएडा से आगरा की तरफ जा रही थी. उसमें अचानक आग लगने की सूचना मिली थी. दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. समय रहते आग पर काबू पाया लिया गया. बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और मामले की जांच की जारी है.