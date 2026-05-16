बर्न वॉर्ड बना मंडप, हल्दी की रस्म में झुलसी दुल्हन को दूल्हे ने पहनायी वरमाला
दूल्हे विकास सिंह ने कहाकि शादी से दो दिन पहले यह हादसा हुआ. परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मैं अपना रिश्ता और वादा दोनों निभाऊंगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 7:20 PM IST
कानपुर: घाटमपुर के जगन्नाथपुर गांव में हल्दी की रस्म के दौरान गैस रिसाव से झुलसी दुल्हन से दूल्हे ने शुक्रवार रात अस्पताल के बर्न वार्ड में शादी कर ली. रिश्तेदारों के विवाह टालने के सुझाव को खारिज करते हुए तात्या टोपे नगर निवासी दूल्हे विकास सिंह (27 वर्ष) ने जाजमऊ स्थित मिशिका हॉस्पिटल के बर्न वार्ड को ही मंडप बनवाया और बेड पर लेटी दुल्हन गरिमा सिंह उर्फ श्वेता (23 वर्ष) की मांग भरकर विवाह की रस्में पूरी कीं.
दोनों पक्षों की आपसी सहमति और अस्पताल प्रशासन की विशेष अनुमति के बाद यह वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ.
हल्दी की रस्म में सिलिंडर पाइप लीक होने से हुआ था हादसा
बुधवार देर शाम जगन्नाथपुर गांव निवासी जगदीश सिंह की पुत्री गरिमा के घर पर हल्दी और मेहंदी की रस्म चल रही थी. इसी दौरान गैस सिलिंडर के पाइप से अचानक गैस रिसाव होने के कारण घर में भीषण आग लग गई.
अफरा-तफरी के बीच चूल्हे पर रखी खौलते तेल की कड़ाही पलट गई, जिससे दुल्हन गरिमा, उसके पिता जगदीश, फोटोग्राफर शिवा और कई महिला रिश्तेदारों समेत कुल 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया.
सीएचसी और उर्सला के बाद मिशिका हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और परिजनों ने 4 एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें कानपुर के उर्सला अस्पताल रेफर कर दिया. उर्सला से दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद दुल्हन को जाजमऊ के प्राइवेट मिशिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.
दूल्हे ने खारिज किया शादी टालने का प्रस्ताव
हादसे की सूचना मिलते ही दूल्हा विकास सिंह अपने परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचा था. दुल्हन की हालत देख रिश्तेदारों ने शादी टालने की सलाह दी, जिसे विकास ने अस्वीकार कर दिया.
सफेद शर्ट और काली पैंट पहन कर अस्पताल पहुंचे विकास ने दोनों परिवारों और अस्पताल प्रशासन से अनुमति लेकर नर्सिंग स्टॉफ के सहयोग से बर्न वार्ड को फूल-मालाओं से सजवाया.
दूल्हे विकास सिंह ने कहा कि शादी से दो दिन पहले यह हादसा हुआ. परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मैं अपना रिश्ता और वादा दोनों निभाऊंगा.
यह बेहद भावुक पल था, 8-10 दिन में मिलेगी छुट्टी: डॉ. सुरेंद्र पटेल
मिशिका हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉ. सुरेंद्र पटेल ने बताया कि अस्पताल परिसर के भीतर हुआ यह विवाह बेहद भावुक करने वाला क्षण था. उन्होंने दुल्हन की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि गरिमा की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है. उसे पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने में लगभग 8 से 10 दिन का समय और लग सकता है.