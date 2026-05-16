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बर्न वॉर्ड बना मंडप, हल्दी की रस्म में झुलसी दुल्हन को दूल्हे ने पहनायी वरमाला

दूल्हे ने कहा - परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मैं अपना रिश्ता और वादा दोनों निभाऊंगा. ( ETV Bharat )

कानपुर: घाटमपुर के जगन्नाथपुर गांव में हल्दी की रस्म के दौरान गैस रिसाव से झुलसी दुल्हन से दूल्हे ने शुक्रवार रात अस्पताल के बर्न वार्ड में शादी कर ली. रिश्तेदारों के विवाह टालने के सुझाव को खारिज करते हुए तात्या टोपे नगर निवासी दूल्हे विकास सिंह (27 वर्ष) ने जाजमऊ स्थित मिशिका हॉस्पिटल के बर्न वार्ड को ही मंडप बनवाया और बेड पर लेटी दुल्हन गरिमा सिंह उर्फ श्वेता (23 वर्ष) की मांग भरकर विवाह की रस्में पूरी कीं. दोनों पक्षों की आपसी सहमति और अस्पताल प्रशासन की विशेष अनुमति के बाद यह वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ. हल्दी की रस्म में झुलसी दुल्हन को दूल्हे ने पहनायी वरमाला. (ETV Bharat) हल्दी की रस्म में सिलिंडर पाइप लीक होने से हुआ था हादसा बुधवार देर शाम जगन्नाथपुर गांव निवासी जगदीश सिंह की पुत्री गरिमा के घर पर हल्दी और मेहंदी की रस्म चल रही थी. इसी दौरान गैस सिलिंडर के पाइप से अचानक गैस रिसाव होने के कारण घर में भीषण आग लग गई. अफरा-तफरी के बीच चूल्हे पर रखी खौलते तेल की कड़ाही पलट गई, जिससे दुल्हन गरिमा, उसके पिता जगदीश, फोटोग्राफर शिवा और कई महिला रिश्तेदारों समेत कुल 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया. विकास सिंह ने बर्न वार्ड में बेड पर लेटी दुल्हन गरिमा सिंह की मांग भरकर विवाह की रस्में पूरी कीं. (ो)