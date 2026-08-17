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जमीन में दफन सड़ी गली लाश मिली, सूरजपुर पुलिस जांच में जुटी

जमीन में दफन सड़ी गली लाश मिली, सूरजपुर पुलिस जांच में जुटी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर: जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जंगल में जमीन के अंदर दबी सड़ी-गली अज्ञात लाश मिली है. लाश किसी युवक की बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस शिनाख्ती में जुटी है.

पूरा मामला मोहरसोप चौकी क्षेत्र का है. जहां चौकी से लगभग चार से पांच किलोमीटर दूर भेलाभाट जंगल में एक युवक का शव मिट्टी में गड़ा हुआ मिला. बताया जा रहा है कि जंगल में शव से दुर्गंध आने के बाद इसकी जानकारी आई. जानकारी मिलते ही मोहरसोप चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. शव काफी सड़ी-गली अवस्था में था और मिट्टी के अंदर दबा हुआ था.

शव की पहचान और हत्या समेत हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. प्रभारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को निकाला गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा.

फिलहाल पुलिस शव की पहचान करने में जुटी हुई है और आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटा रही है. वहीं हत्या कर शव दफन किए जाने की आशंका जैसे हर पहलू से जांच भी कर रही है.