ETV Bharat / state

गुमला में दो महिलाओं की हत्या, पतियों पर पत्नियों की जान लेने का आरोप

मिनी प्रिया और राधिका कुमारी (फाइल फोटो) ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

गुमला: जिले में दो महिलाओं की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विंध्याचल नगर नदी टोली निवासी 28 वर्षीय मिनी प्रिया और 20 वर्षीय पत्नी राधिका कुमारी की हत्या उनके पतियों द्वारा किए जाने का आरोप है. मिनी प्रिया के पति का नाम शिव शंकर साहू है और राधिका कुमारी के पति का नाम नवीन साहू है. हत्या के बाद दोनों शवों को सिमडेगा थाना क्षेत्र के वीरू जंगल में दफनाने की बात सामने आई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों दंपतियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. शनिवार को कुछ लोगों की मौजूदगी में दोनों जोड़ियों के बीच आपसी समझौता कराया गया था. इसके बाद दोनों अपने-अपने पत्नियों को लेकर शमसेरा अपने घर चले गए थे. सोमवार की सुबह को परिजनों से आखिरी बार फोन पर संपर्क हुआ था. तब तक सभी ठीक थे, लेकिन इसके बाद किसी बात को लेकर फिर से दोनों जोड़ियों के बीच विवाद शुरू हुआ और मामला मारपीट और हत्या तक पहुंच गया.