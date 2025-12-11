ETV Bharat / state

सरकार नहीं यहां युवा करा रहे मंदिरों का जीर्णोद्धार, बुरहानपुर में ऐतिहासिक मंदिरों को बचाने अनूठी पहल

बुरहानपुर ने नागझिरी में प्राचीन मंदिर हो रहे थे जर्जर, युवाओं ने उठाया मंदिरों के जीर्णोद्धार का बीड़ा.

BURHANPUR YOUTH RESTORING TEMPLES INSPIRATIONAL STORY
बुरहानपुर में ऐतिहासिक मंदिरों को बचाने अनूठी पहल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 12:01 PM IST

|

Updated : December 11, 2025 at 12:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर : अबतक आपने सरकार द्वारा कराए जा रहे मंदिर की जीर्णोद्धार की खबरें सुनी होंगी लेकिन नागझिरी क्षेत्र के युवाओं ने अनूठी पहल की है. नागझिरी में ताप्ती नदी के तट पर इतिहास और आस्था की गौरवशाली अमिट छापको संजोय रखने के लिए क्षेत्र के युवा खुद जीर्णोद्धार का कार्य करा रहे हैं. यहां देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित कई ऐतिहासिक मंदिर मौजूद हैं लेकिन समय के साथ प्रशासन की अनदेखी ने इन धरोहरों को जर्जर कर दिया था.

खुद के खर्च पर करा रहे मंदिरों का जीर्णोद्धार

प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिरों की टूटती व उखड़ती दीवारें यहां के युवाओं से देखी नहीं गई, जिसके बाद बुरहानपुर के युवा आशा की किरण बनकर उभरे हैं. शुरुआती दौर में केवल 11 युवाओं ने मिलकर इन ऐतिहासिक मंदिरों को बचाने का संकल्प लिया. उन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के, अपने निजी खर्च पर 1 भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर मिसाल पेश की. मंदिर के आसपास साफ-सफाई से लेकर दोबारा रंगाई-पुताई और टूटे हिस्सों की मरम्मत, मंदिर के अंदर टाइल्स सहित बरामदे का निर्माण कराया, जिसके बाद और भी युवा इस नेक कार्य में जुड़ते चले गए.

Nagjhiri Temples Restoration
खुद के खर्च पर करा रहे मंदिरों का जीर्णोद्धार (Etv Bharat)

11 लोगों शुरू किया ये नेक काम, अब 100 लोगों की टीम

शुरुआती दौर में 11 युवाओं की टीम बनी, धीरे-धीरे कारवां बढ़ता गया, अब यह टीम 100 से अधिक सदस्यों की बन गई है. अब युवाओं की यह पहल देखते ही देखते लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई, युवाओं ने 12 ज्योर्तिलिंग मंदिर सहित अन्य मंदिरों के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया है. टीम में मुख्य भूमिका निभा रहे स्थानीय युवा मैहुल श्रॉफ ने बताया, '' कोरोना काल में हमारी मित्र मंडली यहां बैठती थी, मंदिरों की जर्जर हालत देख मन आहत होता था. इसके बाद हमने 1 मंदिर को संवारने का संकल्प लिया. जब सफल हुए तो अन्य 4 मंदिरों की भी मरम्मत कराई. अब सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम शुरू करा दिया है.

युवाओं ने उठाया मंदिरों के जीर्णोद्धार का बीड़ा. (Etv Bharat)

मैहुल कहते हैं, '' उम्मीद है कि यह क्षेत्र फिर से अपनी पुरानी आध्यात्मिक आभा को प्राप्त करे, ताकि यहां हरेक श्रद्धालु देवी अहिल्याबाई होलकर के उस समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को महसूस कर सके, जो यहां मौजूद हैं.''

Temple restoration in MP Burhanpur
नागझिरी में ताप्त नदी के किनारे मौजूद हैं कई ऐतिहासिक व प्राचीन मंदिर (Etv Bharat)

एक साथ करें यहां 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन

युवाओं की समर्पण, स्वच्छता और सांस्कृतिक संरक्षण की यह पहल पूरे जिले के लिए प्रेरणा बनी गई है. युवाओं के इस नेक काम ने साबित कर दिखाया है कि यदि इरादा मजबूत हो तो विरासतों को बचाने में किसी सरकारी सहायता की जरूरत नहीं है. इसके लिए बस नीयत, मेहनत और एकजुटता की आवश्यकता होती है. इन युवाओ ने कहा कि हम देशभर में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं, जो लोग या बुजुर्ग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में असमर्थ है, वह बुरहानपुर आएं और ताप्ती नदी के नागझिरी घाट में एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते है.

Burhanpur Youth Restoring temple
11 लोगों शुरू किया ये नेक काम, अब 100 लोगों की टीम (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

युवाओं ने बताया कि वनवास के दौरान भगवान राम ने यहां अपने पिता का सूर्य पुत्री ताप्ती नदी में पिंड दान किया था. साथ ही भगवान राम ने अपने हाथों से यहां शिवलिंग की स्थापना की थी. यह शिवलिंग भी आज यहां मौजूद है.

Last Updated : December 11, 2025 at 12:33 PM IST

TAGGED:

NAGJHIRI TEMPLES RESTORATION
TEMPLE RESTORATION IN MP
MADHYA PRADESH NEWS
BURHANPUR NEWS HINDI
BURHANPUR YOUTH RESTORING TEMPLES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.