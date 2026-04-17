मछलियों को बचाने बीच नदी में उतरे युवा कांग्रेसी, ताप्ती के दूषित पानी से मर रहे जलीय जीव
बुरहानपुर में नाव पर बैठ नदी के बीच में पहुंचे युवा कांग्रेसियों ने की नारेबाजी, ताप्ती नदी को प्रदूषण मुक्त करने की उठाई मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 10:51 PM IST
बुरहानपुर: ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर की जीवनदायिनी कहलाने वाली सूर्यपुत्री मां ताप्ती नदी इन दिनों अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है. आरोप है कि इस नदी में शहर के कई गंदे नालों का पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है और इसका पानी हरा पड़ गया है. दूषित पानी के चलते हजारों मछलियों के मरने की खबर सामने आई है. जिसको लेकर युवा कांग्रेस ने नाव से नदी में उतरकर प्रदर्शन किया.
ताप्ती को प्रदूषण मुक्त करने की मांग
शुक्रवार को युवा कांग्रेस ने ताप्ती नदी में विरोध प्रदर्शन किया. बुरहानपुर के युवा कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर देवेश्वर सिंह और जिलाध्यक्ष अर्जुन जंगाले अपने समर्थकों के साथ नाव में बैठकर नदी के बीच में पहुंचे और नारेबाजी की. उन्होंने नदी को प्रदूषण मुक्त करने की मांग उठाई है.
बुरहानपुर के युवा कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर देवेश्वर सिंह ने कहा, "ताप्ती नदी का पानी बहुत ही प्रदूषित हो गया है. जिससे यहां मौजूद जलीय जीवों को नुकसान पहुंच रहा है. इसके साथ ही नदी में नहाने से लोगों को कई बीमारियां हो सकती है. यदि समय रहते इस पर नगर निगम नहीं जागा, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा."
नालों के पानी को नदी में मिलाने का आरोप
बीते दिन अचानक नदी में मृत मछलियों को देख स्थानीय लोगों में आक्रोश है. स्थानीय लोगों ने मछलियों के मरने का कारण नदी के दूषित पानी ही बता रहे हैं. लोगों का आरोप है कि कई नालों को सीधे नदी में मिला दिया गया है, जिससे नदी का पानी दूषित हो गया है. इसके साथ ही नदी में प्लास्टिक और अन्य कचरे फैले हुए हैं.
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पूजा सामग्री और कचरा नदी में फेंकने का आरोप
इस मामले को लेकर पूर्व पार्षद राजेश भगत ने बताया "ताप्ती नदी में पूजा सामग्री, फूल-हार और अन्य कचरा भी खुलेआम फेंका जाता है. लेकिन इसे रोकने की किसी ने जहमत नहीं उठाई. अब इसका खामियाजा बेज़ुबान मछलियों को जान गवांकर भुगतना पड़ रहा है."