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किसान पुत्र का गजब बिजनेस, जबरदस्त कमाई के साथ कई लोगों को दिया रोजगार

बुरहानपुर में एक युवक ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के तहत 20 लाख का लोन लेकर खड़ा किया बिजनेस.

Burhanpur man start business
लोन लेकर खड़ा किया बिजनेस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 10:45 PM IST

4 Min Read
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बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर पातोंडा गांव के किसान पुत्र अभिषेक जायसवाल ने केला और प्याज को सुखाकर पावडर बनाने की यूनिट स्थापित की है, उन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के तहत 20 लाख का लोन लिया. इस राशि से गांव में ही केला और प्याज का पाउडर बनाना शुरू कर दिया.

मुंबई, पुणे, भोपाल सहित कई शहरों में हो रहा सप्लाई

इस यूनिट में रेडी टू ईट और रेडी टू कुक सहित अन्य हेल्थ केयर प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं. इसमें आंवला, लौकी, केला, प्याज, मेथी और बैगन को सुखाकर पावडर बनाने का काम शामिल है. इस प्रोडक्ट को लाला हार्वेस्ट के नाम से मुंबई, पुणे, भोपाल सहित कई जिलों में सप्लाई किया जाता है. इससे उन्हें सालाना करीब 10 से 12 लाख की आमदनी हो रही है. साथ ही इसमें गांव के आधा दर्जन लोगों को रोजगार मिल रहा है. जिसमें 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं. इसके अलावा दर्जनों लोगों को मार्केटिंग के माध्यम से भी रोजगार मिला है.

युवा उद्यमी अभिषेक जायसवाल से खास बातचीत (ETV Bharat)

लोन लेकर शुरू किया बिजनेस

अभिषेक किसान परिवार से तालुक रखते हैं, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद निजी स्कूल में महंगे पैकेज की नौकरी की. लेकिन बचपन से ही उन्हें खेती-किसानी में दिलचस्पी थी. आखिर में वह स्कूल की नौकरी छोड़कर खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया. सरकार से 20 लाख का लोन लेकर गांव में ही खुद का स्टार्टअप शुरू किया.

देशभर में डिमांड

इस यूनिट में अभिषेक ने केले से एक ऐसा उत्पाद तैयार किया है, जो हेल्थ केयर और कॉस्मेटिक केयर में इस्तेमाल होता है. इसी तरह प्याज को मशीनों में सुखाकर पावडर और फ्लैक्स तैयार किया है. यही वजह है कि इन उत्पाद की मांग देश के कई जिलों से आई है.

Burhanpur young man start business
प्याज का पावडर बनाकर करते हैं सेल (ETV Bharat)

एग्रीकल्चर ऑफिसर की नौकरी छोड़ खुद का बनाया प्रोडक्ट

युवा उद्यमी अभिषेक जायसवाल ने करीब एक साल तक एग्रीकल्चर ऑफिसर की नौकरी की, यहां उन्हें प्रतिमाह करीब 30 हजार वेतन मिल रहा था. इस बीच उनके मन में खुद का व्यवसाय स्थापित करने का ख्याल आया, इसके बाद पीएमएफएमई योजना में 20 लाख का लोन लिया. जिसके बाद टीन शेड तैयार कर आधुनिक मशीनें स्थापित की. जहां प्याज सुखाने, काटने, और पैकिंग का काम किया जाता है.

PM business loan Scheme
गांव की महिलाओं को भी मिल रहा रोजगार (ETV Bharat)

स्थानीय किसानों को मिला बाजार

क्षेत्र के किसानों से बड़ी मात्रा में प्याज और केला खरीदते हैं, फिर उससे फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार का उत्पाद तैयार किया जाता है. इस उत्पाद को बेहतर पैकेजिंग के साथ बाजार में उपलब्ध कराया गया है, अब धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग ला रही है, स्थानीय बाजारों में सफलता मिलने के बाद उन्होंने महानगरों के बड़े -बड़े बाजारों में कदम रखा है. यहां इन उत्पादकों को खूब पसंद किया जा रहा है.

7 लाख की सब्सिडी

अभिषेक जायसवाल ने बताया, "मैंने 12वीं तक शिक्षा शहर के विद्यालय से ग्रहण की. इसके बाद इंदौर के निजी कॉलेजों से बीएससी एग्रीकल्चर और एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की है. इसके बाद एक निजी संस्थान में एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में काम किया. यहीं से खुद का स्टार्टअप शुरू करने का आईडिया मिला. जिसके बाद मैंने सरकारी दफ्तरों से जानकारी जुटाई तो पीएमएफएमई योजना की जानकारी मिली. इस योजना के तहत 20 लाख का लोन लिया. इसमें 7 लाख की सब्सिडी भी मिली. अब खुद का व्यवसाय शुरू किया है."

Lala Harvest product
सूखाकर पावडर बनाकर कर रहे लाखों कमाई (ETV Bharat)

6 लोगों को मिला रोजगार

अभिषेक ने आगे बताया, "शूरू से ही खुद का व्यवसाय शुरू करने का जूनून सवार था, निजी सेक्टर में नौकरी करने के दौरान ड्राय उत्पाद बनाने का आईडिया मिला. मेरी फैक्ट्री में लाला हार्वेस्ट के नाम से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसका उपयोग मसाले, हेल्थ और कॉस्मेटिक केयर में किया जाता है. अब महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों से डिमांड आ रही है. मैंने 6 लोगों का रोजगार दिया है. इस व्यवसाय में हर महीने 80 हजार से एक लाख की आय होती है."

लाला हार्वेस्ट के मैनेजर अजय महाजन ने बताया, "युवा उद्यमी अभिषेक जायसवाल ने प्याज और केला को सुखाकर पावडर और फ्लैक्स बनाने का बिजनेस शुरू किया है, गांव के आधा दर्जन लोगों को रोजगार मिला है. अब इनके प्रोडक्ट महानगरों में बिक रहे हैं. इससे उन्हें अच्छी-खासी आमदनी हो रही है. अब कई जिलों से डिमांड आई है."

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