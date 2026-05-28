प्रेमी संग भागी युवती का महाराष्ट्र पुलिस ने मर्डर समझकर उसके भाई व पिता को जेल भेजा
बुरहानपुर के खकनार क्षेत्र से गायब युवती अचानक पुलिस के सामने प्रेमी के साथ हुई प्रकट. महाराष्ट्र पुलिस की कारगुजारी बताई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 4:08 PM IST
बुरहानपुर : खकनार थाना क्षेत्र के खड़की गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 1 मई को खड़की गांव से युवती अपने प्रेमी से साथ भाग गई. इसके बाद परिजनों ने खकनार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस गुमशुदा की तलाश में जुट गई. कुछ दिन बाद महाराष्ट्र के जलगांव-जामोद में एक युवती की सिर कटी लाश मिली. पुलिस ने इसे बुरहानपुर के खकनार थाना क्षेत्र की युवती बताया. इसके बाद युवती की हत्या के आरोप में युवती के भाई और पिता को गिरफ्तार कर लिया.
युवती को लेकर जलगांव पहुंची पुलिस
महाराष्ट्र पुलिस ने इस लाश को उसी युवती की बताकर उसके पिता और भाई को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया. इसके बाद युवती अपने प्रेमी के साथ खकनार थाने पहुंची और सारी हकीकत बताई. उसने खकनार पुलिस से हस्तक्षेप कर अपने परिजनों की जेल से रिहाई की गुहार लगाई है. खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने इसकी सूचना जलगांव-जामोद पुलिस को दी. खकनार पुलिस युवती को लेकर जलगांव के जामोद भी पहुंची.
गायब होने के 10 दिन बाद सिर कटी लाश मिली
पुलिस के अनुसार युवती अपने प्रेमी अरुण के साथ लापता हो गई थी. परिजनों ने 1 मई को खकनार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. गुमशुदगी के करीब 10 दिन बाद महाराष्ट्र के जलगांव जामोद पुलिस को सिर कटी और जली हुई अज्ञात युवती की लाश मिली. जलगांव जामोद पुलिस ने आसपास के थानों से संपर्क किया. गुमशुदा लोगों की जानकारी जुटाई. इस दौरान खकनार थाना क्षेत्र से लापता युवती की जानकारी मिली. युवती का कहना है कि महाराष्ट्र पुलिस ने बिना ठोस पुष्टि के उस अज्ञात शव को उसका मान लिया.
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भाई और पिता को रिहा करने की मांग
युवती ने बताया "मैं जिंदा हूँ, मेरे भाई और पिता निर्दोष हैं. दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. उसके भाई व पिता को रिहा किया जाए." खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव का कहना है "जिस युवती की गुमशुदगी दर्ज थी, वह अब जीवित मिल गई है. युवती को बरामद कर लिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है."