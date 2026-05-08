ETV Bharat / state

सरकारी राशन दुकान के चावल में कीड़े-इल्लियां, गुस्साए ग्रामीण बोले- हम गरीब हैं, जानवर नहीं

ग्रामीणों ने सरकारी राशन वितरण प्रणाली पर सवाल उठाए. अधिकांश कार्डधारकों ने राशन दुकान पर ही चावल लौटा दिया. सभी ने घटिया चावल लेने से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने जिला प्रशासन से जांच करने सहित दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों ने राशन दुकान संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों का कहना है "सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन भेजती है, ताकि परिवार का बेहतर ढंग से भरण पोषण हो सके, लेकिन दुकान से घटिया चावल वितरित किया जा रहा है. ये इंसान तो क्या, पशुओं को खिलाने लायक भी नहीं है."

बुरहानपुर : नेपानगर तहसील के घाघरला गांव में गुरुवार को सरकारी राशन वितरण दुकान से हितग्राहियों को घटिया चावल वितरित किया गया. राशन दुकान संचालक ने बीपीएल कार्डधारकों को सड़ा-गला चावल वितरित कर दिया. कार्डधारक चावल लेकर घर पहुंच गए. उन्होंने चावल साफ-सफाई करने के लिए निकले तो उसकी क्वालिटी देख होश उड़ गए. चावल पूरी तरह घटिया क्वालिटी का निकला. इसमें मृत इल्लियां पाई गईं. इसके बाद गुस्साए ग्रामीण राशन दुकान पर पहुंचे और हंगामा किया. ग्रामीणों ने कहा "वे लोग गरीब जरूर हैं लेकिन जानवर तो नहीं."

ये चावल तो जानवर भी नहीं खा सकते

ग्रामीणों का कहना है "लंबे समय से खराब अनाज गरीबों में बांटा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते." राशन दुकान पर मौजूद ग्रामीणों का आरोप है "घागरला गांव की सरकारी राशन वितरण दुकान पर घटिया क्वालिटी का चावल वितरित किया गया. सरकार द्वारा चावल गरीब और पात्र हितग्राहियों को मुफ्त में दिया जाता है, लेकिन इस बार जो चावल उन्हें दिया है, वह बेहद घटिया और सड़ा हुआ है. यह इंसानों के खाने योग्य नहीं है. इंसान तो क्या इस जानवर भी खाना पसंद नहीं करेगा. क्योंकि चावल में बदबू आ रही है, दाने टूटे हुए हैं, उसमें मृत इल्लियां मिली हैं."

मामला गर्माया तो चावल के नए बोरे भेजे

ग्रामीणों के मुताबिक "ऐसा अनाज खाने से बीमारी फैलने का अंदेशा है, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है. ये चावल कई वर्षों पुराना सड़ा गला है. यह बड़ी लापरवाही लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है." अब जिला प्रशासन ने इस मामले में दोषियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे.

जिला आपूर्ति अधिकारी अर्चना नागपुरे ने बताया "हमारे पास जैसे ही घटिया चावल वितरण की शिकायत आई, हमने उसे बदलकर वेयरहाउस से नया चावल पहुंचाया है. खाद्य निरीक्षक को संबंधित राशन दुकान पर जांच के लिए भेज दिया है. वह पंचनामा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपेंगे. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, इसके आधार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."