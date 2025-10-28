ETV Bharat / state

बढ़ा हुआ वेतन न मिलने से मजदूरों का फूटा गुस्सा, कामबंद हड़ताल कर कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

बुरहानपुर में टेक्सटाइल प्रोसेस उद्योगों के श्रमिकों ने 18 महीन से वेतन वृद्धि न होने पर किया कामबंद हड़ताल, कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन.

BURHANPUR WORKERS STRIKE
वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मजदूरों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 1:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर: गणपति थाना क्षेत्र के उद्योग नगर स्थित टेक्सटाइल प्रोसेस उद्योगों के श्रमिकों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया, मजदूरों का आरोप है कि सरकार द्वारा बढ़ाए गए वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है. बुरहानपुर मजदूर यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों मजदूरों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ ने मजदूरों की समस्या का निराकरण करने का आश्वस्त दिया है.

18 महीनों से नहीं मिल रहा बढ़ाए गए वेतन का लाभ

एसडीएम अजमेर सिंह ने कहा "उद्योगपतियों और श्रमिक प्रतिनिधियों की समन्वय में बैठक कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा." इधर मजदूर यूनियन ने मांगे पूरी नहीं होने पर बुरहानपुर बंद की चेतावनी दी है. बीते 10 दिनों से उद्योग नगर क्षेत्र स्थित दर्जनों कारखानों में कार्यरत करीब 2 हजार श्रमिकों ने काम बंद कर दिया है. मजदूरों का आरोप है कि बीते 18 महीनों से वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए श्रमिकों ने हड़ताल की है.

उचित वेतन न मिलने से मजदूरों का फूंटा गुस्सा (ETV Bharat)

कलेक्ट्रेट परिसर में मजदूरों ने की जमकर नारेबाजी

सोमवार को सभी श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से हस्तक्षेप कर बढ़ाए गए वेतन को दिलाने की मांग की. श्रमिकों का कहना है कि "सरकार द्वारा 18 माह से सभी के वेतन में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन कारखाना मालिक पुराने वेतन पर ही काम करवा रहे हैं. जब उनसे वेतन बढ़ोतरी की मांग करते हैं तो काम से हटाने की धमकी देते हैं. इससे मजदूर वर्ग खासा परेशान है. अब वेतन बढ़ाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है."

Burhanpur Mazdoor Union submitted memorandum SDM
बुरहानपुर मजदूर यूनियन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

बुरहानपुर मजदूर यूनियन अध्यक्ष ठाकुर प्रियांक ने बताया कि "बुरहानपुर के दर्जनों कारखानों में कार्यरत 2 हजार से ज्यादा मजदूर काफी आक्रोशित हैं, सरकार द्वारा बढ़ाया गया वेतन का भुगतान उन्हें नहीं किया जा रहा है. कारखाना मालिक मनमानी कर रहे हैं. कई बार कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, बावजूद इसके मजदूरों की सुनवाई नहीं हो पा रही है. मजदूरों ने काम बंद कर दिया है, इससे पूरे उद्योग नगर के कारखानों में 10 दिनों से काम ठप हो गया है. अब प्रशासन ने मजदूरों के हित में निर्णय लेना चाहिए, ताकि मजदूरों को बढ़ाए गए वेतन का भुगतान हो सके."

TAGGED:

BURHANPUR NEWS
BURHANPUR WORKERS PROTEST
BURHANPUR WORKER SALARY INCREASE
BURHANPUR SALARY INCREASE ISSUE
BURHANPUR WORKERS STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद का कैसे करें उपयोग, घर में लगे पौधे भी बचा सकते हैं जान, देश भर के वैद्य कर रहे मंथन

मध्य प्रदेश का बिना नाम वाला गांव, रिफ्यूजियों के लिए बना सहारा, पहचान का संकट

मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों की खैर नहीं, उज्जैन में 5 लाख के साइलेंसर पर चला बुलडोजर

छतरपुर एसपी ऑफिस में आया लंबा चौड़ा अजगर, सबसे पहले नाश्ता वाली कैंटीन पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.