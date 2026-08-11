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केले के वेस्टेज से प्रॉडक्ट बना आत्मनिर्भर बनी महिलाएं, ईको फ्रेंडली राखियों की भारी डिमांड

बुरहानपुर की महिलाएं अपने द्वारा बनाई गई राखियां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित सीमा पर तैनात सैनिकों को भेजेंगी. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

Burhanpur Banana Waste Products
महिलाएं सीमा पर तैनात सैनिकों को भेजेंगी राखियां (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 1:45 PM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर : बुरहानपुर में बड़े पैमाने पर केला उगाया जाता है. कुछ वर्ष पहले तक किसान केले के तनों को वेस्टेज समझकर फेंक देते थे. स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने इस वेस्टेज को बेस्ट बनाया. महिलाओं ने केले के रेशों से विभिन्न प्रकार की सामग्री बनानी शुरू की. इसके लिए महिलाओं ने नाबार्ड और मध्यप्रदेश ग्रामीण राज्य आजीविका मिशन (NRLM) की मदद से विशेष प्रशिक्षण हासिल किया.

महिलाओं ने केले के तनों से रेशे निकालकर विभिन्न प्रकार के घरेलू प्रोडक्ट बनाना सीखा, टोपी, झाड़ू, पैन स्टैंड, चटाई, साड़ी सहित पूजा सामग्री बनाकर मिसाल कायम की. अब महिलाओं ने केले के तनों से रेशे निकालकर ईको फ्रेंडली राखियां बनाई हैं.

केले के वेस्टेज से प्रॉडक्ट बना आत्मनिर्भर बनी महिलाएं (ETV BHARAT)

समिति को लगातार मिल रहे ऑर्डर

शाहपुर में तेजश्री महिला एवं सामाजिक विकास समिति की महिलाओं को महाराष्ट्र के नाशिक से ढाई हजार राखी का ऑर्डर मिला है. शुरुआती दौर में इन महिलाओं ने एक हजार राखी बनाकर पहुंचाईं. साथ ही 800 राखियां ओर बनाई हैं. इसके अलावा इस समूह को बुरहानपुर से भी 2 हजार राखी का ऑर्डर मिला है. करीब 20 महिलाएं राखी बनाने में जुटी हैं. बाजारों में बड़े व्यापारियों को 17 रुपये से लेकर 25 रुपये तक राखी बेची गईं. इस काम में महिलाओं को 5 से लेकर 10 रुपये तक प्रति राखी मेहनताना दिया गया.

Burhanpur Banana Waste Products
केले के रेशे से बनाई ईको फ्रेंडली राखियां (ETV BHARAT)

सीमा पर तैनात सैनिकों को भेजेंगी राखियां

बुरहानपुर में निर्मित ईको फ्रेंडली राखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित देश की सीमा पर तैनात करीब 200 जवानों को भी भेजी जाएंगी. ये राखी इन लोगों के कलाई पर बंधेगी. खास बात यह है कि ये राखी कलाई से छूटने के बाद इधर-उधर फेंकने पर कोई साइड इफैक्ट या प्रदूषण नहीं होंगा. तत्कालीन कलेक्टर भव्या मित्तल के कार्यकाल में बुरहानपुर की केला फसल को "एक जिला एक उत्पाद" के तहत शामिल किया गया. बीते कुछ सालों में केले के साथ वेस्टेज की भी डिमांड बढ़ गई है. इससे किसानों को दोहरा लाभ हो रहा है.

Burhanpur Banana Waste Products
ईको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही महिलाएं (ETV BHARAT)

महिलाएं होने लगी आत्मनिर्भर

महिलाएं किसानों से केले के तने खरीदती हैं. इसके बाद इन तनों की कटिंग होती है. इसको मशीन में डालकर रेशे निकालते है, फिर उन्हें धूप में सूखाकर रेशा तैयार किया जाता है. इन रेशों से तरह-तरह के उपयोगी प्रोडक्ट बनाकर बाजारों में बेचा जा रहा है. इससे गृहणियों को रोजगार मिला है. समूह से जुड़कर महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है, जो महिला पहले घर की चार दीवारी तक सिमित थी, वह अब समूह में जुड़कर रोजगार पा चुकी हैं.

ईको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही महिलाएं

मास्टर ट्रेनर उषा उदलकर ने बताया "साल 2018 में तेजश्री महिला एवं सामाजिक समिति शाहपुर की नींव रखी. करीब 8 साल से केले के तनों से रेशे निकालकर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. महिलाओं को घर बैठे काम मिला है. वह घर से ही खाली समय में ईको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाकर देती हैं. इस बार रक्षाबंधन को लेकर नाशिक से ऑर्डर मिला है. उन्हें 1 हजार राखी बनाकर भेज दी हैं. अब हमारा दो से ढाई हजार राखी बनाने का लक्ष्य है." तेजश्री महिला एवं सामाजिक समिति की मेघा चौधरी ने बताया "केला के वेस्टेज से हम ईको फ्रेंडली राखियां बना रहे हैं. इसको हम अलग-अलग जगह बेचते हैं."

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