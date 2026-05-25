बुरहानपुर में पत्नियों ने कराया पतियों पर पुलिस से धप्पा, अब जिंदगी भर नहीं करेंगे ये काम
बुरहानपुर में पत्नियों की शिकायत पर पुलिस ने जुआरियों पर बोला धाबा, पकड़े गए 8 जुआरी, नगदी सहित 3 बाइक जब्त.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 1:00 PM IST
बुरहानपुर: पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के पदभार संभालते ही पुलिस महकमा हरकत में आया है. शनिवार को शाहपुर थाना पुलिस ने महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से लिया. थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने 2 एएसआई के नेतृत्व में टीम गठित की. टीम इच्छापुर गांव में पहुंची, यहां एक स्थान पर जुआ खेलते पाए जाने पर 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है पत्नियों ने क्षेत्र में उनके पतियों द्वारा जुआ खेले जाने की शिकायत की थी. इसके बाद पुलिस ने पत्नियों की शिकायत पर एक्शन लेते हुए उनके पतियों को जुआ खेलते धर दबोचा है.
महिलाओं ने की थी पतियों के जुआ खेलने की शिकायत
शाहपुर थाना क्षेत्र के धार्मिक गांव इच्छापुर में लंबे समय से जुआ फड़ चलने की शिकायतें आ रही थी. यहां स्थानीय ग्रामीणों को भी जुआ खेलने की लत लग गई थी. इससे महिलाएं परेशान हो चुकी थी, इसके बाद गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई. उन्होंने पुलिस को शिकायत की तो पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया. जुआ के फड़ पर दबिश देकर 8 जुआरियों को रंगे हाथ दबोच लिया गया. इस दौरान पुलिस को जुआरियों के कब्जे से 12 हजार नकदी, 3 बाइक सहित मोबाइल पाए गए हैं. इस मशरूका की कुल कीमत ढाई लाख रुपए बताई गई है.
पकड़ाए गए आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. शाहपुर थाना पुलिस अखिलेश मिश्रा ने जुआरी और सटोरियों को सख्त चेतावनी दी है, उनका कहना है कि शाहपुर थाना क्षेत्र में जहां भी जुआ सट्टा संचालित होने की सूचना मिलेगी, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी सूरत में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, यह कार्रवाई सतत जारी रहेगी.
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पुलिस ने 8 जुआरियों को पकड़ा, नगदी जब्त
टीआई अखिलेश मिश्रा ने बताया कि "इच्छापुर गांव के समीप जुआ संचालन की शिकायत मिली, इसके बाद एएसआई अजय सिंह चौहान और शैलेन्द्र सिंह तोमर को कार्रवाई के लिए रवाना किया. उन्होंने आठ जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा है. जुआरियों के कब्जे से 12 हजार रुपए नगदी, 3 बाइक सहित मोबाइल बरामद किए गए हैं. जब्त मशरूका की कीमत ढाई लाख रुपए है. पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, अपराधियों की कतई नहीं बख्शेंगे.