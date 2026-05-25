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बुरहानपुर में पत्नियों ने कराया पतियों पर पुलिस से धप्पा, अब जिंदगी भर नहीं करेंगे ये काम

बुरहानपुर: पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के पदभार संभालते ही पुलिस महकमा हरकत में आया है. शनिवार को शाहपुर थाना पुलिस ने महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से लिया. थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने 2 एएसआई के नेतृत्व में टीम गठित की. टीम इच्छापुर गांव में पहुंची, यहां एक स्थान पर जुआ खेलते पाए जाने पर 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है पत्नियों ने क्षेत्र में उनके पतियों द्वारा जुआ खेले जाने की शिकायत की थी. इसके बाद पुलिस ने पत्नियों की शिकायत पर एक्शन लेते हुए उनके पतियों को जुआ खेलते धर दबोचा है.

महिलाओं ने की थी पतियों के जुआ खेलने की शिकायत

शाहपुर थाना क्षेत्र के धार्मिक गांव इच्छापुर में लंबे समय से जुआ फड़ चलने की शिकायतें आ रही थी. यहां स्थानीय ग्रामीणों को भी जुआ खेलने की लत लग गई थी. इससे महिलाएं परेशान हो चुकी थी, इसके बाद गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई. उन्होंने पुलिस को शिकायत की तो पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया. जुआ के फड़ पर दबिश देकर 8 जुआरियों को रंगे हाथ दबोच लिया गया. इस दौरान पुलिस को जुआरियों के कब्जे से 12 हजार नकदी, 3 बाइक सहित मोबाइल पाए गए हैं. इस मशरूका की कुल कीमत ढाई लाख रुपए बताई गई है.