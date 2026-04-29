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नेपानगर के जंगल का संसार देखेगा अमेरिका, साइमन की "आइज इन द वाइल्ड" की OTT धूम

3 सालों में वन्यप्राणियों की फोटो और वीडियो किए कैप्चर सबसे पहले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए मास्टर प्लान तैयार किया. फ्रैंकलिन साइमन ने वन विभाग से जंगलों में फोटोग्राफ और वीडियो शूटिंग की विधिवत अनुमति ली गई. इसके बाद पूरे जंगल का चप्पा-चप्पा छान लिया. करीब 3 सालों में विभिन्न प्रजातियों के वन्यप्राणियों की फोटो और वीडियो कैप्चर किए गए. फिर वीडियो एडिटिंग में 2 माह का समय लगा है. फ्रैंकलिन ने दावा किया है कि इस दौरान नेपानगर के जंगल में टाइगर की दहाड़ कैमरे में कैद की गई है.

फ्रैंकलिन साइमन की फिल्म का अमेरिका में प्रसारण अमेरिका ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर फ्रैंकलिन साइमन द्वारा बनाई फिल्म 'आईज इन दी वाइल्ड' का प्रसारण शुरू कर दिया है. इसके अलावा चार अन्य देशों में फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को दिखाया जा रहा है. फ्रैंकलीन ने कड़ी मेहनत और अपने पिता एरिक साइमन के मार्गदर्शन में करीब 1 घंटे 6 मिनट की फिल्म तैयार की है. रोचक बात यह है कि इस फ़िल्म की पूरी शूटिंग नेपानगर के जंगलों में ही कराई है. इसमें वन्य प्राणियों की मौजूदगी, दुर्लभ प्रजाति के वन्यप्राणी, वन्यजीवों सहित वन संपदा का बखूबी बखान किया है. इसके अलावा फ्रैंकलिन साइमन की वाइल्ड लाइफ यात्रा को दर्शाया गया है.

बुरहानपुर: नेपानगर निवासी युवा फ्रैंकलिन साइमन के सिर पर वन्यप्राणियों की फोटोग्राफी का जूनून सवार हो गया. उन्होंने करीब 5 साल पहले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के क्षेत्र में कदम रखा, उसने नेपानगर के जंगलों में वन्यप्राणियों के फोटोग्राफ शूट किए. इस दौरान उन्होंने 3 साल तक मेहनत कर फोटो और वीडियो तैयार किए. इसके बाद महीने एडिटिंग की, करीब 3 साल 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म भी तैयार की गई. खास बात है कि इस फ़िल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहचान बनाई है. हाल ही में अमेरिका के ओटीटी प्लेट फार्म पर नेपानगर के जंगल पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म (डॉक्यूमेंट्री) को स्थान दिया है.

वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर व फ़िल्म निर्माता फ्रैंकलिन साइमन के मुताबिक, ''इस डॉक्यूमेंट्री को बांग्लादेश, स्पेन, ब्राजील और अमेरिका के फिल्म फेस्टिवल में सबमिट किया था, इस फेस्टिवल में अमेरिका के लोगों ने रेटिंग की. इसके बाद चयनकर्ताओं ने डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद इसे ओटीटी प्लेट फार्म पर रिलीज करने की अनुमति देकर प्रसारण शुरू किया है.

ऐसे हुई शुरुआत

फ्रैंकलिन साइमन के पिता एरिक साइमन नेपानगर क्षेत्र में स्नेक कैचर के नाम से प्रसिद्ध है. वह अब तक 25 हजार से ज्यादा जहरीले और बड़े बड़े सांपों को पकड़कर लोगों की मदद कर चुके हैं. फ्रैंकलिन भी अपने पिता के साथ जंगलों में सांपों को छोड़ने जाते थे. यही से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने की जिद और जूनून सवार हो गया. पिता ने फोटोग्राफ़ी की अनुमति दिलाई, नेपानगर के जंगलों में वन्यप्राणियों के वीडियो, फोटो शूट किए. उन्होंने वन विभाग के सहयोग से जंगल पर आधारित एक पुस्तक बनाई, जिसका विमोचन उस समय मंत्री कुंवर विजय शाह ने किया था.

3 सालों में वन्यप्राणियों की फोटो और वीडियो किए कैप्चर (ETV Bharat)

इस सफलता के बाद उन्हें अपने पिता एरिक साइमन से फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली. फ्रैंकलिन ने वन विभाग से जंगलों में कैमरे लगाने की अनुमति मांगी, विभाग से उन्हें विधिवत अनुमति मिल गई. इसके बाद जंगल में अलग-अलग जगहों पर मोशन कैमरे लगाए गए. जिसमें विभिन्न वन्य प्राणीयों की वीडियो कैप्चर हुए, इस वीडियो में मुख्य रूप से टाइगर, हिरण, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, चिंकारा जैसे वन्य प्राणी शामिल है.

साढ़े तीन लाख में बनी डॉक्युमेंट्री

फ्रैंकलिन साइमन ने बताया कि, ''इस डॉक्युमेंट्री बनाने में करीब साढ़े तीन लाख रुपए की लागत आई है. इसमें 3 साल से अधिक समय लगा है. रात दिन वन्य प्राणियों के वीडियो और फोटो शूट किए, कड़ी मेहनत के बाद मेहनत सफल हुई है. इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को कई देशों में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में सबमिट किया, यहां कि चयन समिति ने सबसे पहले फिल्म को देखा, जांच पड़ताल की, फिर इसे फिल्म फेस्टिवल में चयनित किया गया.''

वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर की फिल्म अमेरिका में सिलेक्ट (ETV Bharat)

इस दौरान अमेरिका ने ओटीटी प्लेटफार्म पर प्रसारण शुरू कर दिया है. यह फिल्म आम नागरिकों को दिखाई जा रही है. खास बात यह है कि इस उपलब्धि से पहले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर फ्रैंकलिन साइमन ने वन विभाग के साथ मिलकर वन्य प्राणियों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित की हैं. उनके पिता एरिक साइमन नेपानगर में सर्प मित्र यानि स्नेक कैचर के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो लोगों को निशुल्क रूप से सेवाएं देते हैं. लोगों को बड़े-बड़े सांपों से राहत दिला चुके हैं.

फोटोग्राफी ने दिलाई साइमन को अंतरराष्ट्रीय पहचान

इस उपलब्धि के बाद फ्रैंकलिन के पिता एरिक साइमन खुद को गौरवांवित महसूस कर रहे हैं. उनका कहना है कि, ''बेटे ने 5 साल पहले वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रखा. 3 सालों तक वन्य प्राणियों के फोटोग्राफ्स और वीडियो कैप्चर किए, लगातार कड़ी मेहनत की. वह जंगल पर आधारित एक बुक तैयार करके पहले भी एक उपलब्धि हासिल कर चुका है. अब इस फिल्म ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, इससे न सिर्फ नेपानगर बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन हुआ है.''