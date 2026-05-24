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सिर पर मेंढक और पत्ती बांध घर-घर पहुंची बच्चों की टोली, अच्छी बारिश के लिए गजब का टोटका

बुरहानपुर: नेपानगर क्षेत्र के घाघरला गांव में आदिवासी समाज के लोगों ने अच्छी बारिश के लिए इंद्र देवता को मनाने के लिए पारंपरिक तरीका अपनाया है. बालक और महिलाओं ने सिर पर नीम की पत्तियां बांधकर इंद्र देव से अच्छी बारिश की प्रार्थना की है. उन्होंने पूरे गांव में घर-घर जाकर ग्रामीणों से अपने शरीर पर पानी डलवाया. इस दौरान बच्चों की टोली पीछे-पीछे चलते नजर आई. ग्रामीणों के मुताबिक यह प्राचीन परंपरा है, ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है.

नवतपा शुरू होने के पहले रविवार को प्री-मानसून की पहली बारिश हुई. इस बीच ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन परंपरा के अनुसार इंद्रदेव को मनाने के लिए पारंपरिक टोटके किए गए. भीषण गर्मी से जंगल में मौजूद जलस्रोत सूखने लगे हैं. इससे वन्यजीवों को प्यास बुझाने में परेशानी हो रही है. आदिवासी समाज के लोग इससे काफी चिंतित है और अच्छी बारिश की कामना को लेकर बच्चे सिर पर नीम के पत्ते बांध घर-घर जा रहे हैं. जहां लोग उन पर पानी डालकर प्रार्थना में सहयोग दे रहे हैं.

सिर पर मेंढक और पत्ती बांध घर घर पहुंची बच्चों की टोली (ETV Bharat)

टोकरी में मेढ़क रख गांव-गांव घूमे बच्चे

ग्रामीण राधा बाई ने बताया कि "बच्चों के समूह में एक बच्चे को हरे पत्तों से ढककर सजाया गया. वहीं, एक टोकरी में मेढ़क रखकर गांव-गांव घूमते हुए लोगों से नेग मांगा गया. परंपरा के अनुसार नेग में केवल कच्चा अनाज ही लिया जाता है. इसके बाद सभी बच्चे गांव के बाहर जामुन या आम के पेड़ के नीचे सामूहिक रूप से भोजन बनाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं. इस दौरान इंद्र देव से अच्छी बारिश, हरियाली और समृद्ध फसल की प्रार्थना की जाती है. इस दौरान बच्चे पारंपरिक गीतों और सामूहिक नृत्य भी करते हैं."

इंद्र देव को प्रसन्न करने घर घर पहुंची बच्चों की टोली (ETV Bharat)

ग्रामीण माधुरी ने बताया कि "यह आदिवासी समुदाय की प्राचीन परंपरा है. युवाओं की टोली सिर को नीम के पत्तों से ढककर गांव में घूमती है. इन पत्तों में मेंढक भी बांधा जाता है. ग्रामीणों के घर पहुंचकर पानी डलवाते हैं, साथ ही उनसे नेग के रूप में कच्ची सामग्री मांगते हैं. इस सामग्री से भोजन बनाकर खिलाया जाता है. इससे इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं. इसके बाद क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है."