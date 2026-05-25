एक हाथ में रस्सी और दूसरे में बर्तन, पानी के लिए 30 फीट खतरनाक कुएं में झूलते बच्चे
बुरहानपुर के रेखलिया झिरा फालिया गांव में ग्रामीणों का पानी के लिए संघर्ष, 30 फीट गहरे खतरनाक कुएं में उतरते हैं लोग, सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 3:15 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 3:46 PM IST
बुरहानपुर: इस समय देश और मध्य प्रदेश जहां भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान है, वहीं प्रदेश के कई गांव में ग्रामीणों को गर्मी के साथ पानी की समस्या की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. सरकार की नल-जल योजना भी ग्रामीणों की प्यास नहीं बुझा पा रही है. बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर आदिवासी बाहुल्य धुलकोट क्षेत्र के ग्राम पंचायत भगवानिया के रेखलिया झिरा फालिया के 30 से अधिक आदिवासी परिवार एक कुएं के पानी पर निर्भर हैं.
इस गांव में ग्रामीणों की प्यास बुझाने का एकमात्र साधन कुआं है, गौर करने वाली बात यह है कि इस कुआं की मुंडर नहीं है, दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ग्रामीण प्यास बुझाने के लिए करीब 25 फीट गहरे कुएं में उतरकर पानी भरने को मजबूर हैं.
बुरहानपुर में पानी के लिए संघर्ष, योजना की पोल खोलती तस्वीरें
सुबह से ही मासूम बच्चे रस्सी के सहारे कुएं में उतर जाते हैं. यहां पानी के लिए संघर्ष करने की यह तस्वीर किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है. यह तस्वीरें जल जीवन मिशन की पोल खोलती हैं. इतनी मेहनत और जान जोखिम में डालकर जिस कुएं से ग्रामीण पानी ला रहे हैं, वह भी पूरा तरह साफ नहीं है, बल्कि गंदे पानी से ही ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं. बता दें कि आदिवासी बाहुल्य रेखलिया में आसमान से बरसती आग, फालिया में सूखी धरती, आसपास फटे हुए पहाड़ इस सब के बीच पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष करती मासूम जिंदगियां सिस्टम की लापरवाही को बयां करती है.
हर घर जल वाले पहले जिले में बूंद-बूंद पानी को तरसते लोग
यहां मासूम बच्चे-बच्चियां कुएं में उतरकर पानी जुटाते हैं, वह जान जोखिम में डालकर प्यास बुझाने को मजबूर हैं. जबकि बुरहानपुर को देश का पहला "हर घर जल" पहुंचाने वाला जिला घोषित किया जा चुका है. प्रशासन और सरकार भी हर घर जल पहुंचाने के दावे करती है, लेकिन आदिवासी धुलकोट क्षेत्र के कई दूरस्थ गांवों में आज भी लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर सामने आई, इसके बाद ईटीवी भारत संवाददाता सोनू सोहले ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ग्रामीणों से चर्चा की.
30 फीट गहरे कुएं में जान जोखिम में डालकर उतरते बच्चे-महिलाएं
ज्ञात हो कि इस फालिया में कोई अन्य जल स्त्रोत नहीं है, करीब 5 किलोमीटर दूर से स्वच्छ पानी मिल पाता है, लिहाजा चिलचिलाती धूप में इतनी दूर से सिर पर बर्तन रखकर पानी नहीं ला पाते हैं, जिसके कारण आदिवासी महिलाएं और मासूम बच्चे 30 फीट गहरे और खतरनाक कुएं में उतरकर पानी निकालते हैं. वह पेड़ की जड़ों को सहारा बनाकर नीचे उतरे हैं, इस दौरान पथरीली ढलान पर दूसरा बच्चा खड़ा रहकर नीचे से पानी से भरा बर्तन ऊपर देता है, फिर तीसरा बच्चा पानी इकट्ठा करता है, इससे हर वक्त कुएं में फिसलने का खतरा बना रहता है.
रेखलिया झिरा फालिया में 30 परिवार निवासरत
ग्रामीण गनसिंह ने बताया कि "रेखलिया झिरा फालिया में करीब 30 आदिवासी परिवार निवासरत हैं. ग्रामीणों की प्यास बुझाने का एक मात्र स्त्रोत अधूरा कुआं है. इस कुएं के पानी पर 30 परिवार निर्भर है. इसके पानी से जानवरों और ग्रामीणों की प्यास बुझती है. कुएं का पानी बेहद गंदा और बदबूदार रहता है. इसे इंसान तो क्या जानवर भी नहीं पी सकता, लेकिन ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को मजबूरन इस पानी से प्यास बुझाना पड़ती है. हमारी प्रशासन और सरकार से स्वच्छ पानी और बिजली मुहैया कराने की मांग है."
रस्से के सहारे कुएं में उतरते पानी लेने
ग्रामीण महिला कोनू बाई ने बताया कि "हम महिलाएं भी इसी तरह रस्सी के सहारे कुएं में उतरकर पानी भरते हैं, इस दौरान पैर फिसलने और हादसे का अंदेशा बना रहता है. सबको डरता लगता है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. सरकार को हमारी सुध लेना चाहिए, फिलहाल टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाए, इसके अलावा बिजली और पानी की स्थाई व्यवस्था होना चाहिए."
ग्रामीणों ने मिलकर खुदवाया कुआं, अधूरा पड़ा
ग्रामीण बुजुर्ग ज्ञानसिंह ने बताया कि "यहां 40 वर्षों से कई परिवार रहते आ रहे हैं, ग्रामीणों ने एक कुआं खुदवाया है, जो अब भी अधूरा पड़ा है. ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों से कई बार कुएं के गहरीकरण और निर्माण की मांग की, लेकिन हर बार पंचायत ने इसे अनसुना कर दिया, समय रहते यहां कुएं का गहरीकरण हो जाता तो इन मासूम बच्चों को गंदा पानी लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना नहीं पड़ता.
सरकार से पानी और बिजली की मांग
अब ग्रामीणों की मांग है कि इस क्षेत्र में कुएं का गहरीकरण और निर्माण कराया जाए. इसके अलावा बिजली की व्यवस्था की जाए. उसके पहले नियमित रूप से टैंकरों के जरिए साफ स्वच्छ पीने का पानी मुहैया कराए, ताकि मासूमों को जान जोखिम में डालकर पानी भरने से निजात मिल सके." कुएं से पानी निकालने वाले मासूम बालक राजेश ने बताया कि "हमारे गांव में पानी के लिए कोई इंतजाम नहीं है. यहां रहने वाले 30 परिवार इसी कुएं के पानी पर निर्भर है.
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स्वच्छ पानी के लिए 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, इससे परेशानियां झेलना पड़ती है. यही वजह है कि मजबूरन इस कुएं में उतरकर पानी निकालते हैं, इसका पानी गंदा है, जिसके कारण बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है."
गांव को कपिलाधारा से जोड़ने का दिया जा रहा लाभ, बोले कलेक्टर
वहीं इस समस्या पर कलेक्टर हर्ष सिंह ने बताया कि "मामला मेरे संज्ञान में आया है, इसकी जांच कराई गई है. जांच में पाया गया कि आसपास के ग्रामीण इस कुएं पर निर्भर हैं, इसका जलस्तर नीचे गिरा है. अब यहां टैंकरों के माध्यम पानी सप्लाई शुरू किया है. कुएं में बच्चे नीचे ना उतरे, जिसके कारण अब में कुएं में उतरने वाला रास्ता बंद करा दिया गया है. गांव के किसान को कपिलधारा योजना का लाभ दिया जा रहा है."