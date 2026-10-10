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बुरहानपुर में सजा वैष्णो देवी का धाम, मानव निर्मित 3 KM लंबी गुफा में 51 शक्तिपीठों के दर्शन

बुरहानपुर के खामनी में मां वैष्णो देवी धाम की तर्ज पर गुफा ( ETV BHARAT )

बुरहानपुर : बुरहानपुर के खामनी गांव में शारदीय नवरात्रि का कुछ अलग क्रेज है. यहां एक बार फिर मां वैष्णो देवी धाम की तर्ज पर गुफा बनाई गई है. गुफा में देवी दर्शन और चरण पादुका सहित बाणगंगा की झांकी तैयार की गई है. खास बात ये है कि मां वैष्णो देवी के साथ देश की 51 शक्तिपीठों के दर्शन भी भक्त यहां कर सकेंगे. आयोजकों ने बताया है कि यहां बीते दिनों कटरा से मां स्वरूप पिंडी और चरण पादुकाएं सिद्ध कर लाई गई हैं.

घरों की छतों पर बनाई अद्भुत गुफा