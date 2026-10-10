बुरहानपुर में सजा वैष्णो देवी का धाम, मानव निर्मित 3 KM लंबी गुफा में 51 शक्तिपीठों के दर्शन
बुरहानपुर के खामनी में मां वैष्णो देवी धाम की तर्ज पर गुफा, देवी दर्शन और चरण पादुका सहित बाणगंगा की झांकी. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 4:15 PM IST
बुरहानपुर : बुरहानपुर के खामनी गांव में शारदीय नवरात्रि का कुछ अलग क्रेज है. यहां एक बार फिर मां वैष्णो देवी धाम की तर्ज पर गुफा बनाई गई है. गुफा में देवी दर्शन और चरण पादुका सहित बाणगंगा की झांकी तैयार की गई है. खास बात ये है कि मां वैष्णो देवी के साथ देश की 51 शक्तिपीठों के दर्शन भी भक्त यहां कर सकेंगे. आयोजकों ने बताया है कि यहां बीते दिनों कटरा से मां स्वरूप पिंडी और चरण पादुकाएं सिद्ध कर लाई गई हैं.
घरों की छतों पर बनाई अद्भुत गुफा
खामी गांव में लोगों के घरों की छतों को मिलाकर 3 किमी लंबी गुफा तैयार की गई है. इसकी ऊंचाई करीब 80 फीट है. इसमें चार मंजिला मकानों की छत को इस्तेमाल किया गया है. खास बात ये है कि छतों से होकर गुजरी गुफा के कारण गांव में सड़क यातायात सुचारु रूप से जारी है. केवल एक मार्ग परिवर्तित किया गया है, ताकि मंदिर के आसपास बेवजह यातायात का दबाव न बढ़े. गुफा तैयार करने के दौरान मकानों की छत की बाउंड्रीवॉल आड़े आई तो ग्रामीणों ने स्वेच्छा से तुड़वा दी. जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी गुफा का निरीक्षण किया है. यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की जायजा लिया गया.
पिछले साल भी 5 लाख भक्तों ने किए थे दर्शन
पिछले साल भी वैष्णो देवी धाम की तर्ज पर हूबहू गुफा, चरण पादुका, देवी दर्शन सहित अन्य व्यवस्था की गई थी. अब दूसरी बार वैष्णो देवी धाम तैयार किया गया है. ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश मोतेकर, किशोर पाटिल सहित ग्रामीणों ने जनसहयोग से इस कार्य को पूरा किया गया है. यहां लाखों रुपये की लागत से कटरा धाम बनाया गया है. इस कार्य में 2 महीने का समय लगा. संभावना है कि इस साल 5 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन करने पहुंचेंगे. पिछले साल भी करीब 5 लाख भक्तों ने दर्शन किए थे.
जो भक्त कटरा नहीं जा पाते, वे यहां करें दर्शन
आयोजकों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के कटरा में मां वैष्णो देवी यहां से 1800 किमी है. कई भक्त आर्थिक तंगी के चलते दर्शन करने में असमर्थ होते हैं. ऐसे में बुरहानपुर में ही वैष्णो देवी धाम बनाकर अनोखी भक्ति की मिसाल पेश की गई है. कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम में 14 किमी तक चलने के बाद दर्शन होते हैं, लेकिन खामनी गांव में महज 3 किमी चलने के बाद मां की पिंडी के दर्शन होंगे, इसे हर आम और खास दर्शन का लाभ उठाएंगे.
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पूरे आयोजन में 65 लाख रुपये खर्च
आयोजन समिति के अध्यक्ष योगेश मोतेकर ने बताया "खामनी गांव में 3 किमी पवित्र यात्रा के दौरान बाणगंगा, चरण पादुका, गर्भगुफा, अर्धकुंवारी माता, 51 शक्तिपीठ के दर्शन होंगे. इस पूरे कार्यक्रम पर करीब 65 लाख रुपये खर्च किए गए हैं." कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर पाटिल ने बताया "योगेश मोतेकर ने कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम के करीब 20 बार दर्शन किए हैं. उनकी पहल पर ही वैष्णो देवी धाम बनाया गया है."