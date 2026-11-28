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2600 साल पुराने सिक्के, शाहजहां-मुमताज का शाही गिलास, बुरहानपुर के वैद्य के घर छुपा अनमोल खजाना

बुरहानपुर में सिक्कों का कलेक्शन ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: देश दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें किसी न किसी चीज का शौक जरूर होता है. कोई फिजूलखर्ची में रुपये उड़ाता है, तो कोई दिखावे के नाम पर लाखों-करोड़ों उड़ा देता है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं, जिन्हें विरासत से जुड़ी वस्तुओं और प्राचीनकालीन सिक्कों को संजोकर रखने का अजब-गजब शौक है.