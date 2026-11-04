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बुरहानपुर के उर्दू स्कूलों में किताबों का टोटा, अधर में अटका कक्षा 9-12वीं तक के छात्रों का भविष्य

बुरहानपुर के उर्दू स्कूलों में किताबों का टोटा ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: शिक्षा विभाग द्वारा आधा दर्जन से ज्यादा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं. इसमें अब्दुल कादिर सिद्दीकी शासकीय उर्दू कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल हरिरपुरा, शासकीय उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल खैराती बाजार, शासकीय उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल लालबाग, शासकीय उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल बहादरपुरा, शासकीय उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर और शासकीय उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल इच्छापुर शामिल है. इन स्कूलों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक करीब पांच हजार छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं, इन छात्रों के परिजनों ने शिक्षा विभाग पर उर्दू माध्यम की किताबें वितरित नहीं किए जाने का आरोप लगाया है.

बच्चों को नहीं दी गई ऊर्दू सिलेबस की किताबें