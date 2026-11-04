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बुरहानपुर के उर्दू स्कूलों में किताबों का टोटा, अधर में अटका कक्षा 9-12वीं तक के छात्रों का भविष्य

बुरहानपुर में आधा दर्जन उर्दू स्कूलों में नहीं वितरित की गई किताबें, परिजनों का प्रशासन पर आरोप, जिला शिक्षा अधिकारी ने दी सफाई. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

BURHANPUR URDU SCHOOLS NO BOOKS
बुरहानपुर के उर्दू स्कूलों में किताबों का टोटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2026 at 2:01 PM IST

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बुरहानपुर: शिक्षा विभाग द्वारा आधा दर्जन से ज्यादा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं. इसमें अब्दुल कादिर सिद्दीकी शासकीय उर्दू कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल हरिरपुरा, शासकीय उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल खैराती बाजार, शासकीय उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल लालबाग, शासकीय उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल बहादरपुरा, शासकीय उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर और शासकीय उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल इच्छापुर शामिल है. इन स्कूलों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक करीब पांच हजार छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं, इन छात्रों के परिजनों ने शिक्षा विभाग पर उर्दू माध्यम की किताबें वितरित नहीं किए जाने का आरोप लगाया है.

बच्चों को नहीं दी गई ऊर्दू सिलेबस की किताबें

परिजनों का आरोप है कि शैक्षणिक सत्र आधा बीत चूका है, बावजूद इसके उर्दू स्कूलों में विद्यार्थियों को किताबें उपलब्ध नहीं कराई है. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. वहीं, इस मामलें में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी पवार ने अपना पक्ष रखा है. उन्होंने कहा कि "कक्षा नौवीं से बारहवीं तक पढ़ने वाले बच्चों को 3-3 किताबें वितरित कराई गई है. बची हुई किताबों का भी सिलेबस प्राप्त हुआ है, उनकी फोटो कॉपी कराकर बच्चों को उपलब्ध कराएंगे.

जिला शिक्षा अधिकारी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

इसके अलावा उर्दू स्कूलों में गैर उर्दू भाषी शिक्षकों की पदस्थापना पर जवाब दिया है. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के तहत उर्दू स्कूलों में गैर उर्दू भाषी शिक्षक भी पढ़ा सकते हैं."

उर्दू स्कूलों में किताबों का टोटा

बता दे कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 का आधा सत्र बीत चूका हैं, लेकिन सरकारी उर्दू हाई स्कूल और उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूलों में किताबों की कमी का मामला सामने आया है. शिक्षकों के सामने पढ़ाने और बच्चों के सामने पढ़ाई करने का संकट खड़ा हो गया है. आरोप है कि जिलेभर में आधा दर्जन से ज्यादा सरकारी उर्दू हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी संचालित है, लेकिन इन स्कूलों में किताबों का टोटा है. यहां किताबों के अभाव में विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है.

Abdul Qadir Siddiqui Urdu School
अब्दुल कादिर सिद्दीकी उर्दू स्कूल (ETV Bharat)

बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित

मोहम्मद नौशाद अंसारी ने बताया कि "सरकारी उर्दू स्कूलों में किताबों का वितरण नहीं हुआ है. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. शिक्षा विभाग से मांग है कि जल्द से जल्द शेष किताबें उपलब्ध कराए, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके." अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के मध्य प्रदेश के सलाहकार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने कलेक्टर विवेक कुमार उर्दू स्कूलों में किताबें उपलब्ध कराने की मांग की है. यहां करीब 6 सरकारी उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित होती है. जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक करीब 5 हजार छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है.

उनका कहना है कि सभी सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं को दर्ज संख्या के अनुसार मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण करने का आदेश है, लेकिन इन छात्र-छात्राओं को अधिकांश किताबें उपलब्ध नहीं कराई है, जबकि वेबसाइट पर किताबों का सिलेबस उपलब्ध है. यहां से फोटो कॉपी कराकर वितरित किया जा सकता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग किसी प्रकार की रूचि नहीं दिखा रहा है.

जल्द बांटी जाएगी किताबें

इस पूरे मामलें में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी पवार ने "फोटो कॉपी कराकर सिलेबस उपलब्ध कराने की बात कही है. उन्होंने बताया कि कक्षा 9 से 12 वीं तक कई विषयों की किताबें वितरित की है. जिन विषयों की किताबों बाकी रह गई है, बच्चों को जल्द से जल्द इन किताबों की फोटो कॉपी कराकर उपलब्ध कराई जाएगी."

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