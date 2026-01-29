ETV Bharat / state

बुरहानपुर में खून के आंसू रो रहे किसान! बैंक से लोन लेकर की खेती, बारिश ने की फसल बर्बाद

बुरहानपुर में सैकड़ों किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद, खेतों में खड़ी फसल हुई जमींदोज, सर्वे के बाद उचित मुआवजे की रखी मांग.

BURHANPUR FARMERS CROPS DESTROYED
सैकड़ों किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 4:42 PM IST

3 Min Read
बुरहानपुर: बेमौसम बारिश ने पातोंडा-भोलाना सहित दर्जनों गांवों के खेतों में भारी तबाही मचाई है. तेज आंधी-तूफान और बारिश से गेहूं, चना, मक्का सहित प्याज की फसलें बर्बाद हो गई हैं. इससे किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. अब प्रभावित किसानों ने सरकार से मुआवजा की गुहार लगाई है. पातोंडा गांव के किसान मुकेश रणथंबा, पुंडलिक महाजन, विजय बावस्कर और ओमराज बावस्कर ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए शासन से मदद की गुहार लगाई है.

खेतों में खड़ी फसल हुई जमींदोज

बारिश और ओलावृष्टि ने सैकड़ों किसानों के महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. खेतों में लगी खड़ी फसलें पूरी तरह से खराब हो गई हैं. किसान मुकेश रंथंबा ने बताया कि "बैंक से क्रॉप लोन लिया है, लेकिन अब लोन चुकाने सहित परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है. इस फसल से हमारी काफी उम्मीदें बंधी थीं, लेकिन बेमौसम बारिश से सारी उम्मीदें टूट गई हैं."

तेज बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल हुई खराब (ETV Bharat)

फसल देख किसानों की आंखों में बहने लगे आंसू

ग्राम पंचायत पातोंडा के भोलाना और पातोंडा गांव में करीब 150 किसानों की फसल चौपट हो गई है. बेमौसम बारिश, आंधी-तूफान और ओला गिरने के बाद जब किसान अपने खेतों में पहुंचे, तो फसल देख उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. तेज बारिश से किसानों की सभी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकीं थी. किसान ओमराज बावस्कर ने बताया कि "शत प्रतिशत फसल बर्बाद हो चुकी हैं लेकिन अब तक ना तो कोई पटवारी और ना ही राजस्व अमला गांव में पहुंचा है."

सर्वे कर उचित मुआवजे की मांग

किसान पुंडलिक महाजन ने बताया कि "5 एकड़ में लगी मेरी फसल आड़ी हो गई है. इससे मुझे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. लेकिन अब तक सर्वे दल नही पहुंचा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग है कि प्रभावित किसानों के खेतों में सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके."

ज्ञानेश्वर पाटिल ने की फोन पर बात

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया कि "इस आपदा को हमने गंभीरता से लिया है और संबंधित अधिकारियों से भी फोन पर बात की है. उन्हें प्रभावित किसानों के खेतों में पहुंचकर तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी फोन पर चर्चा की है. उन्हें किसानों के हुए नुकसान से अवगत कराया और जल्द मुआवजा राशि दिलाने का निवेदन किया है."

