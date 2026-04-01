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बुरहानपुर में दिव्यांग युवती की अनोखी पहल, बुक लवर्स को दी लाइब्रेरी की सौगात

इस लाइब्रेरी में पाठकों को 500 से ज्यादा किताबों उपलब्ध कराई गई है. कंचन ने इस लाइब्रेरी का नाम 'बुकीज क्लब' रखा है. यहां यूपीएससी, एमपी पीएससी, आईआईटी, जेईई और विज्ञान सहित मोटिवेशनल और आध्यात्मिक किताबों की सीरीज मौजूद है. खास बात ये है कि इस पहल को पांच राज्यों में अन्य लोगों ने भी शुरू किया है. अब यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सहित पांच राज्यों में ओपन लाइब्रेरी शुरू हो चुकी है.

बुरहानपुर: कहते हैं हौसले अगर मजबूत हों, तो कोई भी बाधा इंसान के सपनों को रोक नहीं पाती है. इस कथन को एक दिव्यांग युवती ने सच साबित कर दिखाया है, शिक्षित युवती कंचन गुरवे ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए अनोखी पहल शुरू की है. कंचन ने अपने दोस्त कपिल मिश्रा के साथ मिलकर किताबों के शौकीन लोगों को नगर निगम की मदद से लाइब्रेरी की सौगात दी है.

बुक लवर दी लाइब्रेरी की सौगात (ETV Bharat)

शारीरिक कमजोरी ताकत में तब्दील

कंचन गुरवे ने अपनी शारीरिक कमजोरी को ताकत बना लिया, उन्होंने इस विकट परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और विकलांगता को मात दे डाली और लोगों को शिक्षा से जोड़ने और ज्ञान बांटने का रास्ता खोज निकाला. अतिथि शिक्षक कपिल मिश्रा के साथ मिलकर कंचन गुरवे ने बुकीज क्लब बुरहानपुर नाम से लाइब्रेरी शुरू की है.

सैकड़ों पाठकों ने की सदस्यता ग्रहण

लाइब्रेरी में कोई भी व्यक्ति नि:शुल्क किताबें पढ़ सकता है, हालांकि किताब घर ले जाकर पढ़ने वालों के लिए सुरक्षा के तौर पर 100 रुपए का शुल्क रखा गया है. इस लाइब्रेरी की अब तक 150 से अधिक पाठकों ने स्थाई सदस्यता ग्रहण की है, साथ ही उनसे 300 से अधिक अस्थाई सदस्य जुड़ चुके हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं.

बुरहानपुर में दिव्यांग युवती की अनोखी पहल (ETV Bharat)

सभी प्रकार की किताबें मौजूद

बुकीज क्लब के सह-संस्थापक और अतिथि शिक्षक कपिल मिश्रा ने बताया, "हमने एक साल पहले बुकीज क्लब की शुरुआत की. ताकि समाज में पढ़ने की आदत को बढ़ावा दिया जा सके. किताबें सच्ची साथी हैं, किताबों को पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है. इसके अलावा किताबों को पढ़कर आसानी से शिक्षा अर्जित कर सकते हैं. यही वजह है कि इस लाइब्रेरी में बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों के लिए एक से बढ़कर एक किताबें रखी गई हैं. साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी उपयोगी किताबें उपलब्ध कराई गई हैं."

बुकीज क्लब की संस्थापक कंचन गुरवे ने बताया, "लोगों को किताबों के महत्व से रू-ब-रू कराने के मकसद से बुकीज क्लब शुरू किया है. यहां 500 से ज्यादा किताबें उपलब्ध हैं. इस पहल में लोगों का सहयोग मिल रहा है, कई लोगों ने किताबें दान करना शुरू कर दिया है, फिलहाल इस पहल को अन्य पांच राज्यों में भी शुरू किया गया है."