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सिर पर साफा हाथ में तलवार, रानी लक्ष्मी बाई बन घोड़ी पर सवार हुई दुल्हन, गांव में घूमी बारात

बुरहानपुर में दुल्हन की बारात में जमकर थिरके परिजन, झांसी की रानी की तरह तैयार हुई बेटी, महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश.

BRIDE BECOMES RANI LAXMI BAI
झांसी की रानी की तरह तैयार हुई दुल्हन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 4:43 PM IST

3 Min Read
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बुरहानपुर: निंबोला गांव में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाने और बेटा-बेटी के बीच में फैले भेदभाव को मिटाने के मकसद से उसे रानी की लक्ष्मी बाई की तरह सजाया. पिता नंदलाल तायडे ने बेटी को घोड़ी पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया. बारात में घराती और बाराती जमकर थिरके. उन्होंने बेटी को आशीर्वाद दिया. घोड़ी पर बैठी दुल्हन को देख हर कोई हैरान रह गया. यहां मौजूद लोगों ने पिता की इस अनोखी पहल की खूब सराहना की है.

पिता ने बेटी को घोड़ी पर बैठाया
दुल्हन के पिता नंदलाल तायडे का सपना था कि, वह अपनी बेटी की शादी में दुल्हन को घोड़ी पर बैठाकर बारात को पूरे गांव में घुमाएंगे. जब बेटी की शादी तय हुई तो पिता ने अपना सपना साकार किया. इस बारात को लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया से खूब सुर्खियां बटोर रहा है, पूरे जिले में पिता की जमकर तारीफ हो रही है.

घोड़ी पर निकली दुल्हन की बारात (ETV Bharat)

रानी लक्ष्मी बाई की तरह तैयार हुई दुल्हन
शुक्रवार रात को निंबोला गांव से महिला सशक्तिकरण और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे नारों को चरितार्थ करने वाली तस्वीर सामने आई है. इस गांव में बौद्ध समाज के नंदलाल तायडे ने बेटी को घोड़ी पर बैठाकर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है. दुल्हन सिर पर साफा बांध और हाथों में तलवार लेकर घोड़ी पर सवार हो गई. उसकी पूरे उत्साह और जोश के साथ बारात निकाली गई, बेटी की बारात को गांव में घुमाया. बैंड बाजे की धुन पर बारात में बाराती और घराती जमकर थिरकते नजर आए.

पिता ने बेटे की तरह की सुजाता की परवरिश
दुल्हन सुजाता तायड़े ने बताया कि, ''मेरे पिता नंदलाल तायडे की ख्वाहिश थी कि मुझे घोड़ी पर बैठाकर बेटों के सामान दर्जा दिया जाए, जब मौका आया तो पिता ने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया. मुझे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में तैयार कराया. फिर घोड़ी पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया. मैं अपने पिता की शुक्रगुजार हूं, जो उन्होंने मुझे बेटे जैसा सम्मान दिया. घोड़े पर बैठकर रानी जैसी फिलिंग महसूस हुई, मेरे पिता मेरा अभिमान है, उन्होंने मेरी शादी में कोई कमी नहीं रखी है. बेटों की तरह दर्जा देकर मिसाल कायम की. पिता नंदलाल ने मुझे लाडो की तरह पाल-पोसकर बड़ा किया है.''

bride rides on horse burhanpur
दुल्हन की बारात में जमकर थिरके परिजन (ETV Bharat)

दुल्हन के पिता नंदलाल बेटी को दुल्हन के लिबास में घोड़ी पर बैठा देख भावुक हो गए. उनकी आंखो से खुशी के आंसू झलक पड़े. उन्होंने बताया कि, ''मैंने हमेशा अपनी बेटी सुजाता की हर ख्वाहिश पूरी की है. हम पति-पत्नी उससे बेहद प्यार करते हैं. उसकी शादी में घोड़े पर बैठाकर नारी शक्ति की मिसाल पेश की. इस यादगार शादी से अपने आप में एक सुखद अनुभव हुआ.'' उन्होंने कहा, ''हर माता-पिता को बेटा-बेटी को सामान दर्जा देना चाहिए. ऐसा करने में समाज में बेटा-बेटियों में भेदभाव नहीं रहेगा.''

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