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बुरहानपुर में कपल का कमाल, कम लागत में लाल, पीले और इलायची केले की खेती, बंपर कमाई

दंपति ने अपने खेतों में एक साथ तीन अलग-अलग किस्म के केले लगाए हैं, इसमें लाल केला, पीला केला और इलायची केला उगाया है. तीनों किस्म के करीब 600 पेड़ मौजूद हैं. इनमें 200 पौधे लाल केले, 200 पौधे पीले केले और 200 पौधे इलायची केला शामिल हैं. इस किस्म की खेती केरल में की जाती है, लेकिन अब यह बुरहानपुर के शाहपुर में भी लगाई गई है.

बुरहानपुर: खेती में नई तकनीकों और नवाचारों के जरिए किसान अब कम समय में बेहतर उत्पादन और बंपर मुनाफा हासिल कर रहे हैं. शाहपुर के चंद्रकांत लांडे और उनकी पत्नी आरती लांडे भी ऐसे किसानों में शामिल हैं, जिन्होंने केले की पारंपरिक खेती से हटकर नई वैरायटी को अपनाया और मिश्रित खेती का प्रयोग किया है.

अलग-अलग किस्म के केले की बाजार में मांग और कीमत ज्यादा रहती है, इससे किसानों को अधिक फायदा होता है. किसान दंपति ने बताया कि सितंबर 2025 में तीन प्रकार के केले के 600 पौधे लगाए थे. जो महज एक साल में बेहतर तरीके से उत्पादित हो गए हैं. इसमें 50 हजार रुपये खर्च आया है. इससे उन्हें 4 गुना आमदनी होने की उम्मीद है. रोचक बात यह है कि लाल और इलायची केले को लेकर लोगों में भी काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है. अन्य किसान इन किस्मों को देखने पहुंचते हैं और मिश्रित खेती की जानकारी जुटाते हैं.

बुरहानपुर में किसान दंपत्ति ने बदली सोच (ETV Bharat)

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक मांग

किसान दंपति बताते हैं कि यह अनोखा प्रयोग क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गया है. हमारे खेत में यह प्रयोग सफल हुआ है. इसकी देखभाल काफी सरल है और इसमें नियमित पानी, खाद और देखरेख की जरुरत होती है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तीनों किस्मों का भाव अधिक रहता है. इसके उत्पादन से किसानों की आमदनी बढ़ सकती है.

कम लागत में लाल, पीला और इलायची केला (ETV Bharat)

निजी कंपनी की मदद से नए प्रयोग

किसान चंद्रकांत लांडे ने बताया, "सितंबर 2025 में केले के तीन किस्म के 600 पौधे लगाए थे. यह 14 महीने में तैयार होते हैं, लेकिन हमारे खेत में महज 12 महीने में केले तैयार हो गए हैं. 80 रुपये प्रति पौधा खर्च हुआ है. इससे करीब 35 से 40 क्विंटल उत्पादन और 4 गुना आमदनी होने की उम्मीद है. हमने एक निजी कंपनी की मदद से इस नए प्रयोग को अपनाया, अब इस खेती का शाहपुर में सफल प्रयोग हुआ है, अन्य किसान भी इससे प्रेरित हो रहे हैं. यह तीनों किस्म के केले केरल में लगाए जाते हैं, इसके पौधे 15 से 20 फीट ऊंचे होते हैं."