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बुरहानपुर में अनोखी केला नीलामी, हाथ में लेकर नहीं डिस्पले पर देखकर लगती है बोली

बुरहानपुर में अनोखा है नीलामी सिस्टम, व्यापारियों को हाथ में नहीं डिसप्ले में देखकर लगानी होती है बोली,देश-विदेश में लागू होते हैं यहां के दाम.

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बुरहानपुर में अनोखी केला नीलामी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 12:33 PM IST

5 Min Read
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बुरहानपुर: मध्य प्रदेश की एक मात्र ऐसी केला मंडी बुरहानपुर में स्थित है, जो अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए किसानों और व्यापारियों के बीच काफी प्रसिद्ध है. रेणुका उपज मंडी परिसर में केला नीलामी सभागृह स्थापित किया गया है. यहां केला ग्रुप संचालक व पंजीकृत व्यापारियों द्वारा केला फसल की नीलामी होती है, यहां लीक से हटकर क्रेता-विक्रेता केवल की मंडी के नीलामी डिस्पले बोर्ड पर केले की क्वालिटी देखने के बाद नीलामी में बोली लगाते हैं.

खास बात यह है कि इस मंडी में बिना केला सामने देखे बोली लगाते हैं, किसान इस मंडी को आदर्श मंडी मनाते हैं. किसानों और व्यापारियों की व्यवस्था के लिए मंडी प्रशासन ने कर्मचारियों को नीलामी में तैनात किया है. व्यापारी यहां बोली लगाकर रोजाना लाखों-करोड़ों का कारोबार करते हैं.

बुरहानपुर में केलों की नीलामी प्रक्रिया (ETV Bharat)

बुरहानपुर केला मंडी में अनोखी तरह से होती नीलामी

बुरहानपुर की केला मंडी में अनोखे अंदाज में नीलामी होती है. केला ग्रुप संचालकों के मुताबिक रेणुका केला मंडी में वाजिब दाम तय किए जाते हैं. इस दाम को देश विदेश में भी निर्धारित किया जाता है. आमतौर पर किसी भी व्यापार में क्रेता विक्रेता और वस्तु का होना बेहद जरूरी होता है. तब कहीं उसे बाजार कहा जाता है, लेकिन एमपी की एक मात्र केले की मंडी में रोजाना केला नीलामी में क्रेता और विक्रेता तो मौजूद रहते हैं, लेकिन यहां वस्तु मौजूद नहीं होती.

हाथ में लेकर नहीं बल्कि डिस्पले में देखकर लगती है बोली

ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला केला राजधानी भी कहलाता है. जिलेभर में करीब 22 हजार हेक्टेयर रकबे में केला फसल लगाई जाती है. इससे किसानों को बेहतर मुनाफा होता है, यही वजह है कि बुरहानपुर में उत्पादित केले की मिठास पूरे देश दुनिया में मशहूर है. रोजाना शाम में केला नीलामी सभागृह में नीलामी की जाती है. इस नीलामी प्रकिया में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता हिस्सा लेते हैं. कृषि उपज मंडी समिति द्वारा डिस्पले बोर्ड के माध्यम से केले की क्वालिटी, केले की मात्रा सहित केला ग्रुप और किसान का नाम प्रदर्शित करते हैं.

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डिस्पले में देखकर लगती है बोली (ETV Bharat)

ऐसे में जिस व्यापारी को क्वालिटी और क्वांटिटी पसंद आती हैं, वह व्यापारी केले प्रस्तावित भाव देखकर बोली लगाते हैं. इस दौरान मंडी कर्मचारी सभी व्यापारियों का रिकॉर्ड संधारित करते हैं. इसके बाद केला कटाई से लेकर बिल भुगतान तक उन पर पैनी निगाह रखते है. वह व्यापारियों के हाथ उठाने से लेकर अलग-अलग अंदाज में इशारों को देखकर केले की नीलामी की बोली बढ़ाते हैं.

नीलामी रूम में नहीं आता केले का सैंपल

यहां सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी किसान अपने खेतों से केले के सैंपल को नीलामी सभागृह में नहीं लाते, बल्कि डिस्पले बोर्ड पर प्रदर्शित क्वालिटी और मात्रा के आधार पर व्यापारी बोली लगाते हैं. इसके बाद दूसरे दिन किसान के खेतों में पहुंचकर केला की कटाई कराते है. यहां से केला देशभर के विभिन्न राज्यों सहित खाड़ी देशों में सप्लाई किया जाता है. इस व्यापार से मंडी प्रशासन को मोटा टैक्स मिलता है.

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केलों की लगती है बोली (ETV Bharat)

किसानों को पंसद ऐसी नीलामी, अच्छे मिलते हैं दाम

व्यापारी विनोद चौधरी ने बताया कि "रेणुका केला मंडी में नीलामी प्रकिया काफी अच्छी और सुलभ है. इससे किसानों और व्यापारियों को सुविधा मिलती है. व्यापारी को बेहतर क्वालिटी का केला मिलता है. वहीं किसानों को भी सही दाम मिल जाते हैं. इस प्रक्रिया के तहत किसानों का पैसा सुरक्षित रहता है. व्यापारी उन्हें सही समय सीमा में बिल का भुगतान करते हैं, जबकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में व्यापारी खुद किसानों के खेतों में पहुंचते हैं. वह मनमाने ढंग से केले की कीमत लगाकर केला खरीदते है."

महाराष्ट्र सहित दूसरे राज्यों को भी पसंद

केला नीलामी प्रभारी जगदीश चौधरी ने बताया कि "इस कृषि मंडी में केला नीलामी सिस्टम काफी अनूठा है. किसान और व्यापारी को मंडी प्रशासन सुविधा मुहैया कराता है. मंडी के माध्यम से केला बेचने पर केला किसानों की आर्थिक सुरक्षा रहती है. इस नीलाम की प्रक्रिया को महाराष्ट्र सहित अन्य केला उत्पादक प्रदेश में व्यापारियों और किसानों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है. उनका कहना है कि बुरहानपुर मंडी में जो केले का भाव खुलता है, देश-विदेश में केले के भाव इसी भाव के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं. केला एक नश्वर फसल है, लिहाजा नीलामी में केले के सैंपल लाना मुमकिन नहीं होता है, जिसके चलते सीधे खेतों से कटाई करके लोडिंग की जाती है."

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बुरहानपुर में सबसे ज्यादा होती है केले की खेती (ETV Bharat)

प्राकृतिक आपदा से परेशान किसान

हालांकि कुछ किसान प्राकृतिक आपदा से खासे परेशान हो चुके हैं. किसान हेमंत पाटिल ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की तर्ज पर मौसम आधारित केला फसल बीमा योजना लागू किए जाने की मांग दोहराई है. उनका कहना है कि कई बार प्राकृतिक आपदा से केला फसल बर्बाद हो जाती है. इससे उन्हें लाखों का नुकसान झेलना पड़ता है, जबकि सरकार मुआवजा कम स्वीकृत करती है. मौसम आधारित केला फसल बीमा योजना ही केला उत्पादक किसानों की इस समस्या का बेहतरीन समाधान है.

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