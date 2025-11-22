ETV Bharat / state

बुरहानपुर में बढ़ेगी हरियाली, दो नगर वन विकसित करने की केंद्र सरकार से मिली मंजूरी

देशभर में घटते जंगल और बिगड़ रहे पर्यावरण संतुलन को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, सरकार द्वारा नगर वन विकसित के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने से स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के चेहरों पर खुशी की लहर छा गई है. हाल ही में वन विभाग के अधिकारियों के साथ विधायक अर्चना चिटनिस ने प्रस्तावित स्थानों का निरीक्षण किया है.

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. केंद्र सरकार ने बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में दो स्थानों पर नगर वन विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है. करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से लालबाग में स्थित चिंचाला में 4.5 हेक्टेयर और भगवती माता मंदिर क्षेत्र में 50 हेक्टेयर में नगर वन विकसित किए जाएंगे.

नगर वन विकसित को लेकर विधायक अर्चना चिटनिस ने जानकारी दी (ETV Bharat)

पर्यावरणीय संतुलन में मिलेगी मदद

जानकारी के अनुसार, स्थानीय विधायक अर्चना चिटनीस ने केंद्र सरकार के समक्ष बुरहानपुर में नगर वन विकसित करने की मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखा था, अब केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है. देशभर में तेजी से घटते जंगलों से पर्यावरणीय संतुलन पर खासा असर पड़ा है. कई राज्यों में प्रदूषण काफी बढ़ गया है और हवा का स्तर काफी खराब हो गया है.

प्रकृति की पूजा ही ईश्वर की पूजा है

विधायक अर्चना चिटनिस ने बताया कि "मुक्तिधाम के पीछे 4.5 हेक्टेयर में और भगवती माता मंदिर क्षेत्र में करीब 50 हेक्टेयर में वन विकसित करेंगे, वन सुरक्षित करेंगे और प्रकृति के साथ न केवल अपने रिश्ते और जिम्मेदारी को निभाएंगे बल्कि आने वाले पीढ़ी के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे. आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा, बेहतर, सुंदर और प्रकृति को संवारने वाला वन विकसित करेंगे. प्रधानमंत्री बार-बार कहते हैं कि प्रकृति की पूजा ही ईश्वर की पूजा है."

इससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण प्रेमियों को वनों को करीब से जानने का मौका भी मिलेगा, इसके अलावा शहर की आबो-हवा भी शुद्ध रहेगी. साथ ही तापमान भी नियंत्रित रहेगा. नगर वन भविष्य में नई पीढ़ियों के लिए स्वस्थ वातावरण तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा.