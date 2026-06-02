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दूषित पानी के लिए भी 2 किमी पथरीला रास्ता, फिर पहाड़ी से डेढ़ सौ फीट नीचे उतरने का सर्कस

बुरहानपुर के आदिवासी फलियाओं में गंभीर पेयजल संकट. पहाड़ी चढ़कर झिरी से बूंद-बूंद पानी के लिए मशक्कत. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

burhanpur Water Crisis
पानी के लिए जंग, डेढ़ सौ फीट पहाड़ी उतर कर गड्ढा खोदो (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 1:30 PM IST

4 Min Read
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बुरहानपुर : बुरहानपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत मालवीर से 12 किमी दूर स्थित पलासपानी और रामलाल फालिया के ग्रामीण बदबूदार और गंदा पानी पीने को मजबूर हैं. दोनों फलियाओं में 250 से ज्यादा आदिवासी परिवार रहते हैं. ये लोग पहाड़ी के झरने और झिरे के पानी पर निर्भर हैं. आदिवासी ग्रामीण करीब 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी से 150 फीट नीचे उतरकर प्यास बुझाने और रोजमर्रा की जरूरत के लिए पानी के लिए निकलते हैं. खास बात ये है कि झरने और झिरे में पानी कम बचा है.

फिर भी मिलता है बदबूदार पानी

कंठ की प्यास बुझाने के लिए आदिवासी फलिया के लोग जान जोखिम में डालकर पानी खोजने को मजबूर हैं. वह पीने के पानी और मवेशियों की प्यास बुझाने और रोजमर्रा की जरूरत पूरा करने के लिए ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों से होकर गुजरते हैं. सिर पर पानी से भरे बर्तन और नीचे जानलेवा गड्ढे की परवाह किए बिना रोजाना संघर्ष करना पड़ता है. इतनी मशक्कत के बावजूद गंदा और बदबूदार पानी हाथ लगता है. ये सीन दिल दहला देते हैं. लेकिन आदिवासी ग्रामीणों को प्यास बुझाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है.

बुरहानपुर के आदिवासी फलियाओं में गंभीर पेयजल संकट (ETV BHARAT)

पहाड़ी पर कई बार घायल हुए ग्रामीण

ग्रामीण बताते है कि पानी की चाह और प्यास बुझाने की मजबूरी में कई बार ग्रामीण गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं. उनका कहना है कि इतना जोखिम और जानलेवा रास्ता पार करने के बाद भी ग्रामीणों को स्वच्छ और पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है. 250 आदिवासी परिवार की प्यास बुझाने का सहारा पहाड़ी नदी का झरना और झिरा ही हैं. इन ग्रामीणों के लिए कोई अन्य जलस्त्रोत नहीं हैं. हालात ये है कि ग्रामीण इस पानी से प्यास बुझाते हैं. साथ ही यहां नहाते और कपड़े भी धोते हैं.

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बूंद-बूंद पानी के लिए जद्दोजहद (ETV BHARAT)
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पानी के लिए पहाड़ी पर डेढ़ सौ फीट चढ़ने का सर्कस (ETV BHARAT)

कई बार लगाई गुहार, कोई सुनवाई नहीं

ग्रामीण सुरमीबाई ने बताया "रोजाना पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाते है. इसके बाद भी पहाड़ी झरना और झिरा में नीचे उतरते हैं. करीब डेढ़ सौ फीट नीचे से पानी निकालकर प्यास बुझाते हैं. पलासपानी और रामलाल फालिया में 200 से ज्यादा आदिवासी परिवार निवासरत हैं. स्वच्छ पानी के लिए कई बार ग्राम पंचायत में गुहार लगाई, लेकिन हमारी गुहार को अनसुना कर दिया गया. ग्रामीण गंदा और बदबूदार पानी पीकर जीवन यापन कर रहे हैं. इससे बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है."

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इस पानी को पीने के लिए हाड़तोड़ मेहनत (ETV BHARAT)

झिरी को खोदकर निकालते हैं पानी

ग्रामीण रैमसिंग ने बताया "ग्राम पंचायत मालवीर से 12 किलोमीटर दूर पलासपानी और रामलाल फालिया स्थित है, यहां जल संकट गहराया है. हम पहाड़ी झरना और झिरा खोदकर पानी निकालते हैं. इस समस्या से सरपंच भूरसिंह मंगा और सचिव राजू ठाकरे को भी अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने कोई रुचि नहीं ली. आलम यह है कि अब तक किसी ने हमारी सुध नहीं ली. रोजाना पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाते हैं. यहां पहाड़ी रास्तो से गुजरकर पानी जुटाते हैं. पानी भरते समय पहाड़ी रास्तों पर गिरने और चोटिल होने का खतरा बना रहता है."

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पहाड़ी में झिरी खोदकर बूंद-बूंद की तलाश (ETV BHARAT)

टैंकर से पानी भेजने का आश्वासन

जनपद पंचायत सीईओ संजय सिंह का कहना है "मैं ग्राम पंचायत मालवीर से जानकारी लेता हूं. जो आदिवासी परिवार रामलाल फालिया और पलास पानी फालिया में रहते हैं, वे फॉरेस्ट के भूमि पर तो नहीं रहते हैं, यदि फॉरेस्ट की भूमि पर होंगे तो वहां कोई सरकारी कूप या स्ट्रेकचर बनाना संभव नहीं है. हां इतना जरूर है कि जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को निर्देश देकर टैंकर से पानी की व्यवस्था कराई जाएगी."

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