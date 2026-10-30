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100 साल पुराने पेड़ों पर नहीं चलेगी आरी, शिफ्ट कर दी जाएगी नई जिंदगी, अनोखी पर्यावरण पहल

बुरहानपुर: जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने तहसील कार्यालय से पर्यावरण प्रेम व संरक्षण का अनूठा उदाहरण सामने आया है. दरअसल, यहां 50 से 100 साल पुराने पेड़ों की कटिंग की बजाए शिफ्टिंग की तैयारी की जा रही है. इस परिसर में करीब 8 पेड़ ऐसे हैं जो दशकों पुराने व विशालकाय हैं. इन पौधों की छटिंग कराकर शिफ्टिंग की जाएगी. खास बात यह है कि निर्माण एजेंसी ने पौधों को काटने की बजाए अन्य स्थानों पर शिफ्ट किए जाने का फैसला लिया है.

इससे पहले विशेषयज्ञ टीम की मदद ली गई, उन्होंने पेड़ो का मेजरमेंट लिया. इसके बाद क्रेन और जेसीबी की सहायता से सभी पेड़ों को उखाड़कर अन्य स्थानों पर सुरक्षित रूप से स्थापित किया जाएगा. इस फैसले का पर्यावरण प्रेमियों ने स्वागत किया है. उनका कहना है कि, ऐसे फैसले न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण, बल्कि लोगों में पर्यावरण प्रेम की भावना स्थापित कर सकते हैं. इन पेड़ों के नीचे कई वर्षों से काम कर रहे लोगों के लिए यह सुखद खबर है.

अब तक आपने सुना होगा विकास कार्यो के चलते हजारों पेड़ों की बलि चढ़ जाती है, लेकिन बुरहानपुर में इसके ठीक उलट एक अनूठा उदाहरण देखने को मिल रहा है. दरअसल, शहर के बीचों बीच विकास कार्य के लिए पेड़ों की कटिंग नहीं बल्कि इनकी शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है. ताकि सालों से पर्यावरण की सुरक्षा करने वाले हमारे साथी पेड़ इसी तरह निरंतर पर्यावरण की सुरक्षा करें और हमें निरंतर ऑक्सीजन भी देते रहें.

गौरतलब है कि, मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत शहर के बीचोबीच स्थित राजस्व विभाग के तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय जो अंग्रेजों के जमाने से संचालित होते चले आ रहे थे. योजना के तहत निजी ठेकेदार कंपनी ने नए स्थान पर तहसील कार्यालय और जनपद पंचायत कार्यालय का नवीन बिल्डिंग बनाई है. यहां दोनों प्रमुख कार्यालय संचालित होना शुरू हो गए हैं. अब पुराने जर्जर भवन पर निजी ठेकेदार कंपनी द्वारा जनसुविधा के लिए शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन निजी ठेकेदार कंपनी ने भवन निर्माण के पहले यहां स्थित करीब आधा दर्जन पेड़ों को बजाए कटिंग करने के इन्हें शिफ्ट करने की योजना तैयार की है.

काटने के बजाय पेड़ों को किया जाएगा शिफ्ट (ETV Bharat)

वन विभाग के एसडीओ विनय कुमार मेश्राम ने बताया कि, ''पेड़ों को संरक्षित करना चाहिए, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती हैं. साथ ही संतुलन बना रहता है. वन विभाग भी आम नागरिकों से पेड़ पौधे लगाने की अपील करता है. एक निजी कंपनी ने अनूठे प्रयोग का निर्णय लिया, यह एक सकारात्मक पहल है. इससे पर्यावरण प्रेम का संदेश मिलता है.''

पुराने पेड़ों की छंटाई शुरू

बीते दिनों विशेषज्ञों की टीम ने इन पेड़ों का निरीक्षण किया. उन्होंने इन पेड़ों की शिफ्टिंग को हरी झंडी दे दी है. विशेषज्ञों की देखरेख में पुराने पेड़ों की छंटाई शुरू की गई. इसके बाद इनकी जड़ों में ट्रीटमेंट किया जाएगा. यहां से नए स्थान पर सभी पेड़ों को शिफ्ट किया जाएगा, ताकि सालों से पर्यावरण की रक्षा और हमें प्राण वायु ऑक्सीजन दे रहे यह पेड़ निरंतर हमें आक्सीजन प्रदान करें.

पुराने पेड़ों की छंटाई शुरू (ETV Bharat)

अधिवक्ता अनिल कुमार सोहले ने बताया कि, ''मैंने सालों तक जिन पेड़ों की छाव के नीचे बैठकर काम किया, उन पेड़ों को बजाए कटिंग करने के उनकी शिफ्टिंग की जा रही है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसी तरह विकास कार्यों के लिए आड़े आने वाले सभी पेड़ों की कटिंग नहीं शिफ्टिंग की जानी चाहिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण का सकारात्मक संदेश मिल सके.''