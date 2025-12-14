बुरहानपुर में कांस्टेबल के 3 साल के बेटे पर छेड़छाड़ का आरोप! केस खत्म करने मांगे लाखों रुपए
बुरहानपुर में कांस्टेबल को डरा-धमका कर अज्ञात शख्स ने मांगे लाखों रुपए, आरक्षक ने अपनी सूझबूझ से खुद को ठगी का शिकार होने से बचाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 5:36 PM IST
बुरहानपुर: फ्रॉड कॉल के जरिए आरक्षक से पैसे ऐंठने की कोशिश की गई. अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस बताकर आरक्षक को फोन किया था और उसके बेटे को किसी केस में फंसे होने की बात कह कर पैसे मांग रहा था. लेकिन इस दौरान आरक्षक ने अपनी सूझबूझ से खुद को ठगी का शिकार होने से बचा लिया. उन्होंने अज्ञात व्यक्ति के साथ हुई बातचीत का वीडियो भी बनाया है, जिसके माध्यम से लोगों को इस तरह की ठगी से बचने की सलाह दी है.
1.70 लाख रुपये की मांग
यातायात थाना में पदस्थ आरक्षक आशीष सिंह तोमर को ड्यूटी के दौरान व्हाट्सएप पर एक कॉल आया. उन्होंने कॉल रिसीव किया तो अज्ञात शख्स ने खुद को पुलिस बताया और कहा कि वह पुणे के थाने से बोल रहा है. जहां आशीष का बेटा एक गंभीर केस में फंस गया है. उसे बचाने के लिए 1 लाख 70 हजार रुपये की मांग की. पैसे नहीं देने पर बेटे को जेल भेजने की धमकी भी दी.
छेड़छाड़ का आरोप बताकर ठगी की कोशिश
शख्स ने प्रोफाइल पर पुलिस का फोटो लगा रखा है, ताकि लोग उन्हें पुलिस समझ कर उनकी बात मान लें लेकिन आरक्षक आशीष तोमर पूरा माजरा समझ गए थे, क्योंकि उनका बेटा मात्र 3 साल का है, जबकि अज्ञात शख्स बता रहा था कि उनका बेटा पुणे में छेड़छाड़ के केस में फंस गया है. इस दौरान कॉल पर हुई पूरी बातचीत को मौके पर मौजूद यात्रियों को भी सुनाया, ताकि यात्रियों को साइबर फ्रॉड के बारे में पता चल सके. इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया, जिससे आम नागरिकों में जागरूकता लाई जा सके.
लोगों को सावधानी बरतने की दी सलाह
आरक्षक आशीष तोमर कई थानों में पदस्थ रह चुके हैं. फिलहाल वे ट्रैफिक थाने में पदस्थ है. वे ड्यूटी पर चालानी कार्रवाई में व्यस्त थे, इस दौरान अचानक उनके मोबाइल पर फ्रॉड व्हाट्सएप कॉल आया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आरक्षक ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.
'अनजान कॉल से घबराएं नहीं, थाने को करें सूचित'
आरक्षक आशीष तोमर ने कहा, "किसी भी अनजान कॉल से घबराएं नहीं, तुरंत तथ्यों की जांच करें. इसके बाद नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें." इस घटना के बाद सायबर सेल पुलिस विभाग ने भी आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है. उनका कहना है कि ऐसे फर्जी कॉल से सतर्क रहें और किसी भी तरह की रुपयों की मांग पर भरोसा न करें. ऐसी स्थिति में नजदीकी थाने पहुंचकर पुलिस की मदद लेना चाहिए.
इस मामलें में यातायात सूबेदार राजेश बारवाल ने बताया, "यातायात पुलिस चेकिंग अभियान चलाती हैं. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाती हैं. रोजाना की तरह चालानी कार्रवाई चल रही थी. इस दौरान आरक्षक आशीष सिंह तोमर को फ्रॉड कॉल आया. कॉल करने वाले व्यक्ति ने आशीष को डराया, उससे ठगने का प्रयास किया, लेकिन आशीष ने सूझबूझ दिखाई, और उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी है."