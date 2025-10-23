किसानों की मदद के लिए केला व्यापारी की अनोखी पहल, अन्नदाता के चेहरों पर लौटी मुस्कान

ETV Bharat / state

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में केला व्यापारी ने दरियादिली की मिसाल पेश की है. व्यापारी ने केला उत्पादक किसानों को बाजार भाव से अधिक कीमत अदा किए हैं. इससे गांव में खुशी का माहौल है. व्यापारी ने केला लोड वाहनों को गांव से सजा-धजा के बैंड बाजे के साथ निकाला है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बारात या धार्मिक शोभा यात्रा है.

गाजे-बाजे के साथ गांव के निकाला गया वाहन

नेपानगर के डाबिया खेड़ा गांव का यह वीडियो एक केला व्यापारी रवि महाजन के दरियादिली का है. यहां केला व्यापारी रवि महाजन ने केला उत्पादक किसानों को बाजार भाव से प्रति क्विंटल 200 रुपए अधिक दाम देकर 10 गाड़ियां केला खरीदा है. गांव से केले से लोड वाहन को गाजे-बाजे के साथ बारात या किसी धार्मिक आयोजन की तरह धूमधाम से निकाला गया. यह नजारा देख हर कोई दंग रह गया. स्थानीय लोगों ने व्यापारी की इस सराहनीय पहल की प्रशंसा की है.

केला लोड गाड़ियों को सजा-धजाकर गांव से किया रवाना (EVT Bharat)

उचित दाम नहीं मिलने से किसान परेशान

जानकारी के अनुसार, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक केले की फसल बुरहानपुर में उगाई जाती है. बुरहानपुर में इस साल करीब 22 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे में केला लगाया गया है. लेकिन नवरात्रि से पहले से केला सप्लाई पर काफी असर पड़ा है. क्योंकि हरियाणा और पंजाब सहित कई अन्य राज्यों में बाढ़ का पानी आ गया था. इस वजह से सप्लाई कम हुई थी. जिसका असर अब केले के दाम पर पड़ा है. किसानों को कम दाम मिलने से उनकी परेशानी बढ़ गई है.

दुल्हन की तरह रवाना किया गया केला वाहन

किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. ऐसे में व्यापारी रवि महाजन उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं. उन्होंने बाजार भाव से 200 रुपए ज्यादा किसानों को देकर 10 गाड़ियां केला खरीदा है. इस खुशी में किसानों ने गाड़ी को सजाकर एक के बाद एक 10 गाड़ी रवाना किया. इसका वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. जोकि खूब वायरल हो रहा है.

केला पर एमएसपी लागू करने की मांग

बुरहानपुर में इन दिनों केला उत्पादक किसान केले के कम दाम मिलने से काफी परेशान हैं. उन्होंने सरकार से केले पर एमएसपी लागू करने और केले पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने की मांग की है. इसके अलावा किसानों ने उग्र आंदोलन की राह अपनाई है. अपनी मांग को लेकर एक किसान ने अनोखा संकल्प लिया है. उन्होंने मांग पूरी नहीं होने तक शर्ट और चप्पल नहीं पहनने की कसम खाई है.

बालाघाट में जंगली बैंगन के पौधों पर फल रहे टमाटर, कम लागत के साथ किसान को दोगुना मुनाफा

बड़वानी में मक्के की MSP तय करने की मांग, किसानों ने किया स्टेट हाईवे पर चक्काजाम

व्यापारी रवि महाजन की इस दरियादिली ने लोगों का दिल जीत लिया है. हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. केला व्यापारी रवि महाजन ने बताया कि "अगर सभी व्यापारी इस तरह की दरियादिली दिखाएं तो आर्थिक संकट से जूझ रहे केला उत्पादक किसानों की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हो सकता है."

