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बुरहानपुर के जंगल में मिला मादा बाघ शावक का शव, एक साल में 4 टाइगर की मौत से मचा हड़कंप

मामले की सूचना मिलते ही फौरन डीएफओ सहित वन अमला घटनास्थल पहुंच गए. जहां अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर उसे सुरक्षित किया. विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया. जिसके बाद टाइगर का निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक अंतिम संस्कार की कार्रवाई की गई. अंतिम संस्कार की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी कराई गई.

बुरहानपुर: खकनार वन परिक्षेत्र के पलासपानी बीट के जंगल में गुरुवार को एक मादा बाघ शावक का शव मिला है. वन विभाग ने इसे बरामद कर लिया है. टाइगर का शव मिलने से विभाग में हड़कंप मच गया है. बुरहानपुर के जंगल में बीते 1 साल में 4 टाइगरों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं.

दिल्ली और भोपाल से निर्देश जारी

इस मामले में नई दिल्ली की एनटीसीए और भोपाल मुख्य वन्यजीव संरक्षक ने स्थानीय वन विभाग को विशेषज्ञ डॉक्टर के पैनल से टाइगर का पोस्टमार्टम कराकर भस्मीकरण के निर्देश जारी किए थे. इसके बाद शुक्रवार को वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के वन्यजीव विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. प्रशांत देशमुख, डॉ. विकास माहिले, पशु चिकित्सक खकनार सहित अन्य डॉक्टरों के पैनल ने टाइगर का पोस्टमार्टम किया. वन विभाग ने दावा किया है कि इस दौरान टाइगर के शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं. इसकी पुष्टि बुरहानपुर एसडीओ अजय सागर ने की है.

पोर्टमार्टम और विसरा जांच पर टिकी नजरें

इससे पहले शाहपुर वन परिक्षेत्र में 4 मई 2025 को बीट क्रमांक 428 में एक गर्भवती बाघिन का शव मिला था. वह बाघिन मेलघाट टाइगर रिजर्व से आई थी, उसके गर्भ में 3 शावक पल रहे थे. हालांकि उसकी मौत करंट लगने से हुई थी, वन विभाग ने इसकी पुष्टि की थी. वहीं नेपानगर वन परिक्षेत्र में भी एक बाघ की मौत हुई थी, बाघ की मौत को विभाग ने अधिक उम्र होने की बात कहकर समान्य मौत करार दिया था. वहीं तीसरी घटना भी बुरहानपुर में ही सामने आई थी, इसी तरह अब तक 4 टाइगर की मौत हो चुकी है.

एसडीओ फॉरेस्ट अजय सागर ने बताया, "पोस्टमार्टम में मादा टाइगर शावक के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं, पूरी कार्रवाई अधिकारियों की निगरानी में संपन्न हुई है. इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है." वहीं, बुरहानपुर डीएफओ विद्याभूषण सिंह ने बताया, "शाहपुर और खकनार दोनों क्षेत्रों में स्टाफ गश्त पर रहता है. पलासपानी मामले में हमने अपराध प्रकरण दर्ज कर लिया है. विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा, वन विभाग को रिपोर्ट का इंतजार है."