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गुरुजी का जिद जुनून जज्बा, बच्चों को घर से बुलाकर पढ़ाया, 30 से 100% पहुंचाया स्कूल का रिजल्ट

5 शिक्षकों ने चॉइस फिलिंग के तहत स्कूल को चुना आदिलपुरा गांव में सरकारी माध्यमिक स्कूल को वर्ष 2019 में हाईस्कूल का दर्जा मिला, उस समय यहां कोई पदस्थापना कराने को तैयार नहीं हुआ. क्योंकि यहां संसाधनों और भवनों का अभाव है. ऐसे में 5 शिक्षकों ने चॉइस फिलिंग के तहत इस स्कूल को चयनित किया. यहां कमरूद्दीन शेख फलक को बतौर प्राचार्य, मीरा मगरे को सहायक प्राचार्य, श्रवण जाधव शिक्षक, मनोहर जायसवाल शिक्षक और रवि कुमार की शिक्षक के रूप में पोस्टिंग कराई थी. करीब 5 साल की तपस्या और मेहनत के बाद बेहद कमाल के परिणाम सामने आए हैं. शिक्षा विभाग के पांच शिक्षकों ने इस स्कूल की तस्वीर बदलकर रख दी है.

100 फीसदी तक पहुंचा परीक्षा परिणाम शिक्षा सत्र 2024-25 में 10वीं क्लास का परीक्षा परिणाम 87.5 फीसदी और सत्र 2025-26 में परीक्षा परिणाम 100 फीसदी तक पहुंच गया है. इन शिक्षकों ने न सिर्फ परीक्षा परिणाम में सुधार किया, बल्कि बेहतर शिक्षा की भी नींव रखी है. अब गांव के आसपास के छात्र भी इस स्कूल में पढ़ने की इच्छा जता रहे हैं. शिक्षकों की मेहनत की चौतरफा सराहना हो रही है.

इस दौरान शिक्षकों ने कार्य योजना बनाई, व्हाट्सप्प ग्रुप बनाकर बच्चों के माता-पिता को जोड़ा, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया. जब किसी कारण छात्र-छात्रा स्कूल नहीं पहुंचते तो शिक्षक उन्हें बुलाने घर के दरवाजे पर दस्तक देते थे. इससे स्कूल में दर्ज संख्या में बढ़ोतरी हो गई. यही वजह है कि बीते दो सत्र से बोर्ड परीक्षा रिजल्ट में व्यापक सुधार आया है.

बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर आदिलपुरा गांव की नवीन सरकारी हाईस्कूल के 5 उत्कृष्ट शिक्षकों ने त्याग, समर्पण और मेहनत का अनोखा उदाहरण पेश किया है. इन शिक्षकों ने खुद की पोस्टिंग जिले के एक ऐसे स्कूल में कराई, जो बोर्ड परीक्षा में सबसे निचले पायदान पर रहता था. इस स्कूल का परीक्षा परिणाम 10 से 36 प्रतिशत के बीच रहता था. उन्होंने चॉइस फिलिंग योजना के तहत इस स्कूल का चयन किया. इसके बाद शिक्षा का स्तर और परीक्षा परिणाम सुधारने के मकसद से 5 सालों तक मेहनत की.

एक्स्ट्रा क्लासेस लगी, बच्चों को दिए पढ़ाई के टिप्स

खास बात यह है कि इन शिक्षकों ने बच्चों को रोजाना बेहतर ढंग से पढ़ाया. उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस आयोजित की और बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए कमाल के टिप्स बताए. बच्चों को पूरी तरह से तैयार किया. बीते 2 सालों से स्कूल में रिजल्ट में बड़ा बदलाव हुआ है. शैक्षणिक सत्र 2024-25 में परीक्षा परिणाम 87.5 प्रतिशत घोषित हुआ था, अब 2025-26 में बोर्ड परीक्षा का परिणाम 100 प्रतिशत तक पहुंच गया है. इस सफलता में उन्हें कई वर्षों का समय लग गया. इस दौरान इन शिक्षकों की कई बार वेतन वृद्धि भी कट गई.

टीचर्स की बदौलत स्कूल के रिजल्ट में आया सुधार (ETV Bharat)

कई बार कटी सैलरी, नहीं मानी हार

नियम के अनुसार जिस सरकारी स्कूल का बोर्ड परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम आता है, ऐसे शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने का प्रावधान है. हाल ही में आए स्कूल के परिक्षा परिणाम में 100 प्रतिशत रिजल्ट आया है, इसमें 80 प्रतिशत छात्र प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं. इन शिक्षकों के इस कदम की शिक्षा विभाग की प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी पवार ने जमकर तारीफ की है. उन्होंने अन्य स्कूलों के शिक्षकों से भी ऐसे कदम उठाने की बात कही है. वहीं, शिक्षाविद शकील शेख ने भी इस सरकारी स्कूल के पांचों शिक्षकों को बधाई दी और उनकी खूब सराहना की है.

आदिलपुरा गांव जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत एमागिर्द क्षेत्र अंतर्गत आता है. लेकिन शुरुआत से ही यहां के हाईस्कूल में रिजल्ट चिंताजनक आता था. इस समस्या को 5 शिक्षकों ने कई सालों में खत्म कर दिया. शिक्षकों ने संकल्प लिया, भले ही वेतन वृद्धि कट जाए, लेकिन स्कूल का रिजल्ट सुधारना और बच्चों को बेहतर शिक्षा देना ही अहम मकसद है.

टीचर्स की पढ़ाई से खुश हैं बच्चे (ETV Bharat)

5 साल में रंग लाई मेहनत

शुरुआती दौर में कम संसाधनों में काम करना एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया, बावजूद इसके इन शिक्षकों ने हार नहीं मानी, उन्होंने सबसे पहले पढ़ाई के तरीके में बदलाव किया. नियमित कक्षाएं, अतिरिक्त क्लास, टेस्ट सीरीज पर विशेष रूप से ध्यान दिया. बच्चों का उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, उन्हें बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार किया. इस दौरान योग्य और उत्कृष्ट शिक्षकों ने मोटिवेशनल सेशन पर भी जोर दिया. बीते दो सालों से उनकी मेहनत ने रंग लाना शुरू कर दिया.

'रिजल्ट सुधारने के लिए शिक्षकों ने बहुत मेहनत की'

छात्र शेख अयान ने बताया कि, ''पहले स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, इससे परीक्षा परिणाम पर असर होता था. लेकिन अब शिक्षकों द्वारा विभिन्न तरीकों से पढ़ाकर परिणाम में बदलाव लाया है. आज मैं हमारे शिक्षकों की बदौलत दसवीं में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूं, हमारा रिजल्ट सुधारने के लिए सभी शिक्षकों ने कड़ी मेहनत की है. परिणाम स्वरूप स्कूल के सभी बच्चे पास हुए हैं.''

छात्रा शबनम बानो ने बताया, ''इस स्कूल का रिजल्ट पहले बेहद चिंताजनक था, जिसके चलते हमारे माता-पिता हमें स्कूल भेजने से कतराते थे. लेकिन कुछ वर्षों में रिजल्ट में बड़ा बदलाव आया है. इस स्कूल के सभी शिक्षक बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास, बेहतर पढ़ाई और मोटिवेशनल टिप्स देकर पढ़ाते हैं. अब हम आगे भी पढ़ाई जारी रखेंगे, मेरा सपना डॉक्टर या शिक्षक बनने का है, मैं अपने सपनों को साकार करूंगी.''

टीचर्स ने बढ़ाया बच्चों का IQ लेवल

शिक्षाविद शकील शेख ने बताया कि, ''सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने त्याग, समर्पण और कड़ी मेहनत का उदाहरण पेश किया है. इससे न सिर्फ उन्होंने परीक्षा परिणाम में सुधार लाया, बल्कि बच्चों का आईक्यू लेवल भी बढ़ाया है. मैं इन शिक्षकों को ढेर सारी बधाई देता हूं. सभी सरकारी स्कूलों में इस तरीके के कदम उठाना चाहिए, ताकि मध्यमवर्गीय परिवार के बच्चे भी पढ़-लिख कर मुकाम हासिल कर सकें.''

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी पवार ने कहा कि, ''इस स्कूल में 5 शिक्षकों ने अहम भूमिका निभाई है, मैं उनके इस कार्य की खूब सराहना करती हूं. इस रोल मॉडल के रूप में अन्य स्कूलों में भी लागू करने पर विचार किया जाएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा में बेहतर सुधार आ सके.''