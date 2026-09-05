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बुरहानपुर में है शिक्षकों का गांव, यहां से विदेशों तक जगाई जा रही शिक्षा की अलख

बुरहानपुर के बंभाड़ा गांव निवासियों ने बेटियों और बहुओं को पढ़ा-लिखाकर शिक्षिका बनाकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है. इसलिए इसे शिक्षक वाला गांव कहा जाता है. बंभाड़ा गांव के करीब 350 शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रदेश सहित दुनियाभर में अपनी सेवाएं दे रहे है.

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक ऐसा गांव है, जहां हर दूसरे घर में आपको टीचर मिलेगा. 5 सितंबर शिक्षक दिवस को अवसर पर हम आपको ऐसे शिक्षकों की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने गांव में शिक्षा की तस्वीर बदली, बल्कि पूरे प्रदेश को आदर्श शिक्षकों की बड़ी फौज दी है.

दुनियाभर में बिखेरा शिक्षा का जलवा

बंभाड़ा के सुधीर महाजन ने अपने हुनर का विदेश में जलवा बिखेरा है. वे दुबई स्थित एक इंटरनेशनल स्कूल में बतौर प्राचार्य के रूप में पदस्थ हैं. इसी तरह प्रमोद लक्ष्मण महाजन ने भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए है. जिसके चलते उन्हें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और देश की पूर्व उपराष्ट्रपति प्रतिभा ताई पाटिल ने सम्मानित किया था.

1976 में यहां आई शिक्षा क्रांति

स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि यहां के लोग करीब 50 साल पहले तक शिक्षा से दूर थे. यहां अधिकतर लोग अशिक्षित जीवन यापन करते थे, लेकिन साल 1976 में एक शिक्षक के रूप में एसके बांगड़े यहां पहुंचे, उन्होंने लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया. लोगों में शिक्षा की ज्योत जगाई, इसके बाद से धीरे-धीरे स्थानीय शिक्षा से जुड़ते गए.

गांव बना महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण (ETV Bharat)

बहू और बेटियों को शिक्षा में समान अवसर

एसके बांगड़े के आने के बाद ग्रामीण न सिर्फ शिक्षित बने, बल्कि शिक्षक बनकर नौनिहालों का भविष्य भी संवार रहे हैं. अब इस गांव में 350 से ज्यादा शिक्षक हैं, इनमें 100 से ज्यादा महिला है. हर्षा नीलेश चौधरी और स्वाति प्रवीण पाटिल का भी नाम शामिल है, जो ससुराल में पढ़ लिखकर शिक्षिका बनी है.

युवा पीढ़ी में भी शिक्षक बनने की चाह

यहां कई पीढ़ियों से बहुओं को भी पढ़ने का अवसर दिया जाता है, यही वजह है कि गांव में हर दूसरे घर में एक शिक्षक है, जो निजी और सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे है. खास बात यह है कि गांव के 3 निजी स्कूलों में 35 से ज्यादा महिलाओं को पढ़ाने का अवसर मिला है. इसी तरह सरकारी स्कूलों में भी यहां की महिला शिक्षिकाएं पदस्थ हैं, सबसे खास बात यह भी है कि यहां युवा पीढ़ी भी शिक्षक बनने की चाह रखती है, उनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देकर लोगों में जनचेतना जगा सकते है. शिक्षक बच्चों को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाते हैं. जहां से विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर हर क्षेत्र में अपनी योग्यता के मुताबिक मुकाम हासिल करते हैं.

गांव बना महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण

शिक्षिका हर्षा नीलेश चौधरी ने बताया, '' मेरा बचपन से ही टीचर बनने का सपना था, मायके में एमकॉम तक पढ़ाई की थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों ने बीएड कराया, जिससे टीचर बनाने का मेरा सपना साकार हुआ. मैं खुद को गौरांवित महसूस करती हूं, यहां बेटियों और बहुओं को बराबरी का दर्जा मिलता है. मैं परिवार में पत्नी और बहू की जिम्मेदारी और स्कूल में शिक्षिका की भूमिका निभाती हूं. हमारे गांव से 100 से ज्यादा महिलाओं ने पढ़ लिखकर शिक्षिका बनने का सफर तय किया है, यह गांव महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है.''

शिक्षक महेंद्र महाजन बताते हैं, '' इस गांव को शिक्षकों का गांव कहा जाता है, यहां के 350 से ज्यादा लोग शिक्षक बनकर विभिन्न जिलों में शिक्षा का उजियारा फैला रहे हैं. सुधीर महाजन दुबई स्थित एक इंटरनेशनल स्कूल में बतौर प्राचार्य के रूप में पदस्थ हैं.'' इसी तरह प्रमोद लक्ष्मण महाजन ने भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और देश की पूर्व उपराष्ट्रपति प्रतिभा ताई पाटिल ने सम्मानित किया था.