ETV Bharat / state

बुरहानपुर में बेटी ने उठाई मां की अर्थी, चिता को दी मुखाग्नि, अंतिम दर्शन में उमड़ा सैलाब

26 साल स्कूल में रहीं टीचर शिक्षिका यशोदा ने 26 साल तक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया. उन्होंने समाज में ज्ञान की रोशनी फैलाई, कई बच्चों का भविष्य संवारा. उनके पढ़ाए गए बच्चे बड़े-बड़े पदों पर काबिज हैं. यही वजह है कि जैसे ही उनके निधन की खबर सुनी तो परिचित, रिश्तेदारों सहित विद्यार्थियों ने उनके घर पहुंचकर अंतिम दर्शन किए. इस दौरान सभी की आंखे भर आईं. गुरुवार को पूरे रीति रिवाजों के साथ उनकी बेटी वैशाली ने अंतिम विदाई दी.

बुरहानपुर: जिले की महाजन कॉलोनी में बेटी ने मां को मुखाग्नि देकर बेटे का फर्ज निभाया है. यह दृश्य देखकर लोग भावुक हो गए. हर किसी की आंखे नम हो गईं. बुधवार को शिक्षिका यशोदा लक्ष्मण महाजन का निधन हो गया था. जैसे ही शिक्षिका के निधन की खबर मोहल्ले में फैली, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी. गुरुवार को सिंधी बस्ती स्थित श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, यहां भावुक नजारा देखने को मिला. शिक्षिका को बेटा नहीं होने के कारण उनकी चिता को बेटी वैशाली ने मुखाग्नि देकर बेटे का फर्ज निभाया.

बेटी ने दिया मां की अर्थी को कंधा

शिक्षिका यशोदा महाजन के अंतिम यात्रा में भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. जानकारी के मुताबिक, शिक्षिका का कोई बेटा नहीं था, परिवार में उनकी बेटी वैशाली है. उसी बेटी ने अपनी मां की अंतिम यात्रा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई. समाज की परंपराओं को तोड़ते हुए बेटी ने न केवल अर्थी को कंधा दिया, बल्कि अपनी मां को मुखाग्नि भी दी.

उन्होंने सिंधी बस्ती स्थित श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार की रस्में निभाई. इस घटनाक्रम ने समाज में बेटियों का मान बढ़ा दिया. इससे यह साबित होता है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं. जो फर्ज बेटा निभाता है बेटियों भी उस फर्ज को बख़ूबी निभा सकती हैं. अब समाज में बेटियों को बेटों के समान दर्जा मिलने लगा है.

बेटी ने दी मां को मुखाग्नि (ETV Bharat)

दृश्य देख भावुक हुए लोग

क्षेत्रवासी बताते हैं कि, ''शिक्षिका यशोदा महाजन ने अपनी बेटी वैशाली को हमेशा सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया. यही वजह है कि बेटी ने बिना किसी हिचकिचाहट के समाज की पुरानी परंपराओं को दरकिनार कर अंतिम संस्कार की सारी रस्में निभाई. उन्होंने अपनी मां की चिता को मुखाग्नि दी.'' स्थानीय निवासी राम निकम ने बताया कि, ''गुरुवार को दिल को छू लेने वाला नजारा देखने को मिला. सिंधी बस्ती स्थित श्मशान घाट पर जब बेटी ने तीन बार अपने कंधे से लकड़ी आगे बढ़ाते हुए चिता को अग्नि दी, तो वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो उठे. कई की आंखों से आंसू छलक पड़े. लोगों के बीच मां-बेटी का यह अनमोल रिश्ता चर्चा का विषय बन गया. बेटी ने सही मायनों में अपना फर्ज निभाया है.''

समाज सेवी राजेश भगत ने बताया कि, ''रिश्ते कर्तव्य से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम से निभाए जाते हैं. इस आधुनिक युग में बेटी किसी भी जिम्मेदारी को निभाने में पीछे नहीं है. हर क्षेत्र में बेटियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है. घर की चार दीवारी से निकलकर बेटियों ने अपने हुनर का लोहा मनवाया है.''