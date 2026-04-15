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ताप्ती नदी में मिलीं मृत मछलियां, स्थानीय नागरिकों ने जताई चिंता, नगर निगम पर लापरवाही का आरोप

बुरहानपुर: ताप्ती नदी के राजघाट से बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है. बुधवार को मछलियों को दाना-पानी खिलाने गए लोगों ने बड़ी संख्या में मृत मछलियों को नदी में देखा. यह नजारा देख वह हैरान रह गए. उनका कहना है कि गंदगी की वजह से पानी दूषित हो चुका है. जिसके चलते जलीय जीवों पर इसका असर पड़ा है. लोगों का कहना है कि शहर के गंदे नालों का पानी ताप्ती नदी में छोड़ा गया है, इससे ताप्ती का आंचल मैला हो चुका है. वहीं, मछलियों की मौत की शिकायत के बाद नगर निगम ने जांच के लिए टीम को भेजा है.

स्थानीय निवासी गोविंदा सिंगोतिया ने बताया कि "हम रोजाना राजघाट पर मछलियों को दाना डालने आते हैं. आज (बुधवार) इन मछलियों को पानी में मृत अवस्था में तैरते हुए देखा, इससे मन दुखी हुआ. हम मछलियों की सेवा करते हैं, लेकिन नगर निगम की लापरवाही से मछलियों को नुकसान पहुंच रहा है. नगर निगम को समय रहते ध्यान देना चाहिए, ताकि इसका खामियाजा मूक जलीय जीवों को भुगतना न पड़े."

ताप्ती नदी में मृत मछिलयों को देख लोग चिंतित (ETV Bharat)

ताप्ती नदी की नियमित साफ-सफाई की मांग

समाजसेवी अब्दुल वसीम शेख ने भी इस घटना को लेकर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने निगम प्रशासन से मांग की है कि "नदी की नियमित साफ-सफाई कराई जाए, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं."

दूषित पानी के कारण मछलियों की मरने की आशंका (ETV Bharat)

नगर निगम ने जुटाए नदी के पानी का सैंपल

इस मामले की जानकारी मिलते ही नगर निगम प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ और नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लिया. उन्होंने निगम की टीम को मौके पर भेज, पानी का सैंपल जुटाया है. उनका कहना है कि "मैं मछलियों की मौत की वजह की जांच करवा रहा हूं. मछलियों की मौत के असली कारण का पता लगाया जाएगा." इसके अलावा उन्होंने ताप्ती नदी की शुद्धिकरण की भी बात कही है.