कोरोना काल से बंद पड़ी बुरहानपुर की ताप्ती मिल फिर शुरू करने दिल्ली में हलचल बढ़ी
बुरहानपुर की ताप्ती मिल का मुद्दा दिल्ली स्थित केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय में गंजा. विशेष पैकेज और बकाया भुगतान की मांग. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 5:05 PM IST
बुरहानपुर : शहर के लालबाग स्थित ताप्ती मिल को दोबारा शुरू किए जाने की लगातार उठती रही है. ये मिल कोविड काल से बंद पड़ी है. ये मिल बुरहानपुर की औद्योगिक पहचान है. यहां से सैकड़ों श्रमिक परिवारों की आजीविका चलती रही है. मिल बंद होने से श्रमिकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. इस समस्या से श्रमिकों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को कई बार अवगत कराया. लोगों की मांग को देखते हुए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रयास शुरू कर दिए हैं.
मिल कर्मचारियों को लेकर मंत्रालय में मिले सांसद
बुधवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने ताप्ती मिल कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में स्थित वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव से मुलाकात की. उन्होंने ताप्ती मिल की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया. साथ ही 774 कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की. उन्होंने वस्त्र मंत्रालय की सचिव से आग्रह किया है कि श्रमिकों का अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 तक के 10 माह के बकाया वेतन का भुगतान किया जाए, साथ ही कोरोनाकाल से करीब 5 वर्षों से लंबित बोनस का भुगतान भी किया जाए. इसके अलावा ताप्ती मिल को दोबारा शुरू कराकर सुचारू रूप से संचालन शुरू कराए.
लंबित वेतन व बोनस का मुद्दा भी उठाया
सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव को बताया "नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन (एनटीसी) की बुरहानपुर ताप्ती मिल का उत्पादन कार्य 22 मार्च 2020 यानि कोरोनाकाल से पूरी तरह बंद है. इससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है, उनके सामने परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है. मिल में कामकाज ठप होने के बाद भी वहां पर अधिकारी, लिपिक, सुरक्षा कर्मी सहित आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी लगातार अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन इनका लंबे समय से वेतन और बोनस लंबित है."
- कोरोना काल से बंद है ताप्ती मिल, श्रमिकों ने किया विरोध प्रदर्शन, दोबारा चालू करने की उठी मांग
- कैलारस मुरैना में नए साल से पहले खुशखबरी, शुगर मिल होगा शुरु? 10 हजार किसान देंगे गन्ना
पीएम मोदी को भी दे चुके हैं जानकारी
इससे पहले सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर ताप्ती मिल के हालात के बारे में बात की थी. उनके सामने भी मिल के दोबारा शुरू कराने की मांग रखी थी, साथ ही विशेष पैकेज उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया था. सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का कहना है "मैंने कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की सचिव से मुलाक़ात की. इस दौरान ताप्ती मिल के कर्मचारियों के लंबित वेतन व बोनस का भुगतान सहित मिल का दोबारा नियमित संचालन मांग रखी है."