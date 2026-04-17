मध्य प्रदेश में गर्मी ने किया हलाकान, दोपहर 12 से 3 सबसे खतरनाक, भट्टी जैसा तपा बुरहानपुर
मध्य प्रदेश के कई शहरों में भीषण गर्मी का कहर, बुरहानपुर में सूरज ने दिखाए तीखे तेवर, सड़कें हुई सुनसान
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : April 17, 2026 at 7:25 AM IST
बुरहानपुर : मध्य प्रदेश में गर्मी का थर्ड डिग्री टॉर्चर शुरू हो गया है. गुरुवार को अधिकतर जिलों का तापमान 40 डिग्री पार हो गया, इससे सड़कों पर सन्नाटा छा गया. बुरहानपुर में भी भीषण गर्मी का असर देखने मिला, जहां जमीन भट्टी की तरह तप गई और सड़कें दोपहर होते ही सुनसान हो गईं. अप्रैल में इस तरह की गर्मी पड़ने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कितनी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.
दोपहर होते ही सुनसान हो रही सड़कें
इस भीषण गर्मी में कामकाजी लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं. आलम यह है कि लोगों ने घरों से बाहर निकलना कम कर दिया है. इससे बुरहानपुर समेत कई शहरों के मुख्य बाजारों और सड़कों का नजारा पूरी तरह बदल गया है. कई इलाकों में व्यापारियों ने ग्राहकों को राहत पहुंचाने के मकसद से दुकानों के बाहर ग्रीन नेट बाध ली है.
तपिश से बचने के जतन
सूरज की तपिश से बचने के लिए लोग तरह-तरह के जतन कर रहे हैं. कई लोग धूप से बचने के लिए चेहरे पर गमछा बांधकर और सिर पर टोपी पहनकर निकलने को मजबूर हैं. ऐसे में शहर के बाजारों में गमछा, टोपी और सूती कपड़ों की डिमांड बढ़ गई है. छोटे बच्चों से लेकर युवाओं के लिए अब स्टाइलिश टोपी और चश्मे उपलब्ध हैं. गर्मी का असर बाजारों की चहल-पहल पर पड़ा है. ऐसे में लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर कदम रख रहे हैं. प्यास बुझाने के लिए लोग अब गन्ने के रस, शिकंजी, आम पन्ना और मिट्टी के मटकों के पानी का सहारा ले रहे हैं.
दोपहर 12 से 3 सबसे खतरनाक
स्वास्थ्य विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है. विशेषज्ञ बताते हैं कि गर्मी के मौसम में हर व्यक्ति को कम से कम 4-5 लीटर पानी पीना चाहिए. इसके साथ ही देसी कैरी का पना भी पीना चाहिए. लोगों को खासतौर पर दोपहर 12 से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए. ढीले और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें ताकि शरीर को हवा लग सके. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दोपहर 12 से 3 के बीच लू लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है.
गुरुवार को गर्मी हवाएं चलते ही सड़कें खाली
स्थानीय नागरिक तोताराम खंडेराव ने कहा, '' सूरज अपने तीखे तेवर दिखा रहा है, दोपहर में गर्म हवाएं चल रही हैं, इससे लू लगने की आशंका बढ़ जाती है. बिना बचाव के बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, खासतौर पर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को ज्यादा खतरा रहता है.
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स्थानीय युवक फैसल समरोज ने बताया, '' गुरुवार को दिन का तापमान 40 डिग्री पार हो गया है, इससे भीषण गर्मी पड़ रही है. बाजारों में सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है, आलम यह है कि अब बिना सिर और चेहरा ढके निकलना मुश्किल हो गया है, राहगीरों के लिए गमछा, स्कार्फ और चश्मा अब दिनचर्या का हिस्सा बन गया है नहीं तो लू लगने का पूरा खतरा है.''