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2 घंटे की आंधी से बुरहानपुर में करोड़ों का नुकसान, किसनों की केले की फसलें चौपट

बुरहानपुर, शाहपुर, नेपानगर सहित खकनार क्षेत्र के लोनी, बिरोदा, पातोंडा, भोलाना, नयाखेड़ा, शाहपुर, धामनगांव, दापोरा, चापोरा, इच्छापुर, भातखेड़ा, पलासूर, सीवल, डाबिया, हैदरपुर, नावरा सहित दर्जनों गांव में आंधी-तूफान के चलते भारी तबाही हुई है. किसानों के मुताबिक इस बार जिलेभर में किसानों को करीब 100 करोड़ रु के नुकसान की आशंका है.

बुरहानपुर: बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. सोमवार शाम अचानक मौसम ने करवट ली और करीब 2 घंटे तक तेज आंधी-तूफान और बारिश ने दर्जनों गांव में तबाही मचा दी. इससे बुरहानपुर क्षेत्र के लोनी, बिरोदा, भोलाना, पातोंडा, नागुरखेड़ा, हतनूर सहित दर्जनों गांवों में किसानों के खेतों में खड़ी केले की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. पूरी फसल जमीन पर बिछ गई, इससे क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है.

तेज आंधी तूफान ने केले की फसल को पहुंचाया भारी नुकासन (ETV Bharat)

अधिकांश किसान केले की खेती पर निर्भर

बुरहानपुर में 25 हजार हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में केला फसल लगाई जाती है. अधिकांश किसान केले की खेती पर ही निर्भर रहते है. इससे उन्हें काफी उम्मीदें रहती है, लेकिन तेज बारिश और आंधी ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. खेतों में खड़ी केले की फसल बुरी तरह गिरकर चौपट हो गई. अधिकांश खेतों में केले के पौधे जड़ से ही उखड़ गए हैं.

100 करोड़ रूपये के नुकसान की आशंका (ETV Bharat)

मौसम आधारित फसल बीमा योजना की मांग

प्रभावित किसानों ने प्रशासन और सरकार से 2 सूत्रीय मांग की है. उन्होंने तत्काल सर्वे करा कर मुआवजा दिलाने सहित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू किए जाने की मांग की है. उनका कहना है कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में किसानों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है. लेकिन 2018 से मध्य प्रदेश खासकर बुरहानपुर के किसान इस बीमा योजना से वंचित हैं. पिछली बार 3 महीने में मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 6 महीने बीत गए है, अब तक मांग लंबित है.

आंधी तूफान ने केले की फसल को पहुंचाया नुकसान (ETV Bharat)

'केले की खेती में आती है लाखों रुपए की लागत'

किसान दिगंबर टोके ने कहा, " इस बार केले के दाम बढ़ चुके हैं. अधिकांश खेतों में फसल तैयार थी, जल्द ही कटाई कराते और पैदावार भी अच्छी हुई थी. ऐसे में प्री-मानसून की बारिश और आंधी तूफान ने किसानों की रात-दिन की मेहनत को चकनाचूर कर दिया." किसान पंकज महाजन ने कहा, "केले की खेती पर लाखों रुपये का खर्च आता है. इसमें खाद, बीज, सिंचाई और मजदूरी का विशेष ध्यान रखते हैं. लेकिन चंद घंटों की आंधी और बारिश ने महीनों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है.''

तेज आंधी तूफान ने किसानों को रुलाया (ETV Bharat)

कांग्रेस नेता अजय सिंह रघुवंशी ने कहा, "आंधी तूफान ने किसानों की कमर तोड़ दी है. पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है. वहीं, बुरहानपुर के केला किसान पिछले 8 साल से प्रदेश सरकार से मौसम आधारित फसल बीमा योजना की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है."