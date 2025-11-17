ETV Bharat / state

आधार कार्ड दिखाओ और मुफ्त साड़ी पाओ, शहर के हर कोने से भागी-भागी पहुंचीं महिलाएं

बुरहानपुर में आधार कार्ड दिखाओ और मुफ्त साड़ी पाओ योजना ( ETV BHARAT )

मुफ्त में साड़ियां पाकर गरीब महिलाओं के चेहरों पर खुशी की झलक देखने को मिली. स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की है. शहरवासियों का कहना है समाजसेवियों ने प्रेरणादायक व सकारात्मक संदेश दिया है. गरीब व जरूरतमंद महिलाओं के लिए ये योजना मददगार साबित होगी. यहां आधार कार्ड दिखाने पर पूरे साल जरूरतमंद व गरीब महिलाओं को मुफ्त साड़ियां उपलब्ध होंगी.

बुरहानपुर: शहर में समाजसेवियों ने अनूठी मिसाल पेश की है. समाजसेवी संजय सिंह शिंदे और उमेश जंगाले ने जरूरतमंद गरीब तबके की महिलाओं के लिए मुफ्त साड़ी वितरण योजना शुरू की है. पहले दिन 50 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां वितरित की गईं. जैसे ही ये खबर फैली तो शहर के हर कोने से महिलाओं का साड़ी वितरण केंद्र पर पहुंचना शुरू हो गया.

साड़ी पाने के लिए दिखाना होगा आधार कार्ड

कोतवाली थाना क्षेत्र के शनवारा में पुरानी स्टेट बैंक के समीप स्थित रोटी बैंक द्वारा इस केंद्र का शुभारंभ किया गया है. कार्यक्रम में समाजसेवी जयवंत ठाकरे ने अध्यक्षता की. इस मौके पर समाजसेवी उमेश जंगाले ने कहा "यह पहल समाज में सकारात्मक सोच को और मज़बूत करेगी. निःशुल्क साड़ी केंद्र न सिर्फ एक सेवा केंद्र है, बल्कि उन महिलाओं के लिए आशा का स्थान है जो आर्थिक तंगी के कारण बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित हैं. यह मुफ्त साड़ी वितरण केंद्र महिलाओं के लिए मददगार साबित होगा."

रोटी बैंक के संचालकों की पहल

अन्य समाजसेवियों ने कहा "इस कार्य में हम लोग भी हरसंभव सहयोग देंगे. आम नागरिक भी इस केंद्र पर साड़ियां जमा करा सकते हैं. यहां से साड़ियां जरूरतमंद व गरीब तबके की महिलाओं को आधार कार्ड दिखाने पर उपलब्ध कराई जाएगी." रोटी बैंक के संचालक संजय सिंह शिंदे ने बताया "संस्था पिछले 6 वर्षों से शहर के निराश्रित, गरीब और अकेले रहने वाले बुजुर्गों को रोज़ाना ताज़ा भोजन उपलब्ध कराती है. अब तक संस्था 03 लाख से अधिक टिफ़िन वितरित कर चुकी है."