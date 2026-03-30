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जन्मदिन पर केक नहीं सेहत का तोहफा, समाजसेवी ने ग्रामीणों के लिए लगवाया अनूठा कैंप

बुरहानपुर: अक्सर लोग अपना जन्मदिन मनाने और उसे यादगार बनाने के चक्कर में फिजूलखर्ची करते हैं, जान-पहचान वालों को पार्टी देने के नाम पर हजारों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन बुरहानपुर के खामनी गांव के एक होटल संचालक व समाजसेवी सुभाष मोतेकर ने अपना जन्मदिन बेहद निराले अंदाज में मनाया है. उन्होंने अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा दिया. जहां ग्रामीणों की निशुल्क जांच, उपचार और उन्हें दवाई वितरित की गईं.

सुभाष ने अपने निजी खर्च से सारी व्यवस्थाएं की, इस शिविर में खंडवा और बुरहानपुर से एक दर्जन से अधिक एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर्स बुलाए गए थे. इन्होंने लोगों की बीपी, शुगर, बवासीर सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांचे की और मरीजों को सही परामर्श मुहैय्या कराया. सुभाष मोतेकर ने अपने जन्मदिन पर फिजूलखर्ची न करते हुए ग्रामीणों के स्वास्थ्य की देखभाल और उन्हें सही परामर्श उपलब्ध कराने पर खर्चा किया, अब इनके इस सराहनीय कार्य की जमकर सराहना हो रही है.

जन्मदिन पर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की देखभाल (ETV Bharat)

विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित

खामनी गांव के किसान परिवार में जन्में सुभाष मोतेकर ने अपना जन्मदिन लोगों की सेवा में समर्पित किया. उन्होंने अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए कोई पार्टी नहीं की, बल्कि उन्होंने जनसेवा का विकल्प चुना. उन्होंने खंडवा और बुरहानपुर के निजी अस्पतालों के एक दर्जन से अधिक डॉक्टरों को अपने गांव में आमंत्रित किया. गांव में एक विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों के हाथों से ग्रामीणों को बेहतर और उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान कराई. इस दौरान ग्रामीणों की स्वास्थ्य संबंधी जांचे भी कराई गई है. शुरुआत में 147 लोगों की जांच हुई. हालांकि इस शिविर में 1 हजार से अधिक लोगों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है.

बुरहानपुर में समाजसेवी ने मनाया अनोखा जन्मदिन (ETV Bharat)

जांच से लेकर दवाइयां निशुल्क

समाजसेवी सुभाष मोतेकर ने बताया, "हमारे गांव में कई लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह रुपए के अभाव में डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं, इससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता नहीं चलता है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का अभाव रहता है, इस स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ो ग्रामीणों को लाभ मिला है. यहां बिमारियों की जांच और उपचार किया गया. डॉक्टरों ने मरीजों को जरूरी परामर्श दिया, उन्हें निशुल्क रुप से दवाइयां भी उपलब्ध कराई हैं."