सर्पमित्र ने की आनाकानी, खुद ही बन बैठे स्नेक कैचर, कोई भी बुलाए दौड़ पड़ते हैं सांप पकड़ने
बुरहानपुर में खुद के खर्च पर राकेश करते हैं लोगों की मदद, फोन आते ही बाइक लेकर निकल पड़ते हैं सांप पकड़ने, नहीं लेते शुल्क.
बुरहानपुर: शाहपुर तहसील क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत रहती है, जो बिना किसी लालच के दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती है. इन्हें शाहपुर सहित आसपास के गांवों में खतरों के खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है. इनका नाम है राकेश चौहान. राकेश दूसरों की मदद के लिए खतरों को गले लगाते हैं. एक फोन आते ही नौकरी से समय निकालकर लोगों को राहत पहुंचाते हैं.
खुद के खर्च पर करते हैं लोगों की मदद
वैसे तो राकेश शाहपुर नगर परिषद में नौकरी करते हैं, लेकिन फोन आते ही वे खुद के खर्च पर लोगों की मदद करने पहुंच जाते हैं. वे घरों या दुकानों में सांप निकलने पर उसे पकड़ने का काम करते हैं. इसके लिए राकेश किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं. यहां तक की सांप को पकड़ने से लेकर सुरक्षित छोड़ने तक का खर्च खुद उठाते हैं. लोगों की मदद के लिए निजी खर्च से पेट्रोल डाल बाइक दौड़ाते हैं.
यूट्यूब से सीखा सांप पकड़ना
स्नेक कैचर राकेश चौहान ने कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया और न ही कोई गुरु बनाया. वे बताते हैं कि "एक दिन चाचा के घर में सांप निकला. जब शहर से एक स्नेक कैचर को बुलाया तो वो आनाकानी करने लगा. इससे राकेश काफी आहत हुए. उस दिन उन्होंने खुद ही सांप को पकड़ा. इसके बाद उनका हौसला बढ़ा गया और उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देख-देखकर जहरीले और छोटे बड़े सांपों को पकड़ना सीख लिया. अब वो चंद मिनटों में जहरीले और बड़े सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़ लेते हैं."
12 साल में पकड़े सैकड़ों सांप
राकेश चौहान ने ईटीवी से बात करते हुए कहा, "मैं 12 वर्षों से सांप पकड़ने का काम कर रहा हूं. शुरुआती दौर में सांपों से डर तो लगता था, लेकिन जब लोगों की मदद करने का अवसर मिला तो डर अपने आप खत्म हो गया. अब तो कॉल आते ही मैं बाइक स्टार्ट करके सांप को पकड़ने निकल पड़ता हूं. अब तक मैंने करीब 500 से 700 सांपों को पकड़ा है, जिसमें छोटे-बड़े और जहरीले सांप शामिल हैं. कई बार मुझे सांप ने डंसा हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी. मेरा हौसला अब भी बरकरार है."
लोगों की मदद के लिए हमेशा रहते हैं तैयार
राकेश नगर परिषद में नौकरी करते हैं. वे अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हुए हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं. राकेश के मुताबिक सांप भी धरती का हिस्सा है. उन्हें भी जीने का अधिकार है. जब किसी के घर या आसपास सांप निकलने की सूचना मिलती है तो राकेश बिना देरी किए निकल जाते हैं. वे न सिर्फ सांप को पकड़ते हैं बल्कि उन्हें सुरक्षित जगह पर छोड़ते भी हैं, जिससे वह भी जीवित रह सके. यही वजह है कि वे लोगों को जागरूक भी करते हैं कि सांपों को मारना नहीं चाहिए.
