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बुहरानपुर में तीसरे दिन मादा रीछ पर काबू, वन विभाग ने पिंजरा लगाकर पकड़ा

बुरहानपुर में खत्म हुआ मादा रीछ का आतंक, शहडोल के ग्रामीण इलाके में भालू घुसने से हड़कंप, वन विभाग लाउडस्पीकर से कर रहा मुनादी

BURHANPUR SLOTH BEAR RESCUED
बुरहानपुर में वन विभाग ने रीछ का किया रेस्क्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 12:11 PM IST

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बुरहानपुर/शहडोल: बुरहानपुर के बोदरली वन परिक्षेत्र में 3 दिनों तक चले रीछ का आतंक अब खत्म हो गया है. पिछले तीन दिनों से यहां रीछ के डेरा जमान से किसानों और ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी. रीछ शनिवार सुबह से लगातार तीन दिनों तक पेड़ों पर बैठ रही. हमले के डर से ग्रामीण सामूहिक रूप से खेतों में आने-जाने को मजबूर हो गए. लेकिन सोमवार का दिन ग्रामीणों के लिए राहत लेकर आया.

इंदौर से आई टीम ने किया रीछ का रेस्क्यू

स्थानीय वन विभाग ने इंदौर से विशेष टीम बुलाई और एसडीओ विनय कुमार मेश्राम के नेतृत्व में रेस्क्यू अभियान चलाया गया. करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने रीछ को सुरक्षित पकड़ लिया. इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. अब वन विभाग ने रीछ को खकनार क्षेत्र के जंगल में सुरक्षित छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

बुरहानपुर में 3 दिन बाद रीछ का रेस्क्यू (ETV Bharat)

3 दिनों तक रीछ पर रखी नजर, फिर किया रेस्क्यू

नायर गांव में शनिवार सुबह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था, एक मादा रीछ नीम के पेड़ पर बैठी थी, जब सुबह ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे, उनकी नजर रीछ पर पड़ी, इस मंजर को देख वह दंग रह गए. इसकी सूचना मिलते ही पेड़ के पास ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. मौके पर मौजूद लोगों ने रीछ की सूचना वन विभाग को दी. सूचना के बाद गांव में वन विभाग की टीम पहुंची और 3 दिनों से वन विभाग ने रीछ की गतिविधियों पर नजर रखी. इस दौरान कई बार उसको भागने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास असफल साबित हुआ.

इंदौर अभ्यारण्य की विशेष टीम ने किया काबू

वरिष्ठ अधिकारियों ने इंदौर अभ्यारण्य से विशेष टीम को बुलाकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया. इस दौरान ग्रामीणों को रीछ की मौजूदगी से दूर रखा गया. इसके बाद टीम ने सुरक्षित रूप से उसे पेड़ से नीचे उतारा और पिंजरे में कैद कर लिया, जहां वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मादा रीछ को जंगल में छोड़ा जाएगा.

शहडोल के ग्रामीण इलाके में भालू घूसने से हड़कंप (ETV Bharat)

जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू

फॉरेस्ट विभाग के एसडीओ विनय कुमार मेश्राम ने बताया, "शनिवार से एक मादा रीछ पेड़ पर डेरा जमाकर बैठी थी, ग्रामीणों की सूचना पर टीम ने उसे भगाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं हटी. सोमवार को इंदौर से विशेष टीम बुलाकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया. करीब 4 घंटे के बाद रीछ को पकड़ लिया गया है. अब उसे जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है."

शहडोल में भी भालू का खौफ

शहडोल के केशवाही वन परिक्षेत्र में भी एक बार फिर से भालू आबादी के बीच देखा गया, जिसके बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. ग्रामीण खौफ के साए में जी रहे हैं, भालू की दस्तक के बाद वन विभाग की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है. लाउडस्पीकर और मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है. भालू की हर एक गतिविधि पर वन विभाग की टीम नजर बनाए हुए है.

कई गांवों में दहशत का माहौल

शहडोल जिले के केशवाही वनपरिक्षेत्र में एक बार फिर भालू आबादी और गांव के आसपास खेतों में देखा गया है, जिसके बाद भालू गिरवा और बेलिया गांव में दहशत का माहौल है. यह भालू गिरवा और बेलिया गांव के आसपास विचरण करता दिख रहा है, इसकी सूचना ग्रामीण भी दे रहे हैं. वन विभाग ने तत्काल निगरानी शुरू कर दी है.

केशवाही रेंजर अंकुर तिवारी ने बताया, " भालू की मौजूदगी की जानकारी वन विभाग को मिलते ही पूरी टीम एक्टिव हो गई है. दो विशेष टीम को मौके पर भेजा गया है. बीट गार्ड और सुरक्षा श्रमिकों की संयुक्त टीम बनाकर भालू की लगातार ट्रैकिंग की जा रही है. टीम भालू के हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है. ग्रामीण खेतों की ओर अकेले की बजाए समूह में जाएं. खासकर शाम और रात के समय अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें. अगर भालू दिखाई दे तो उसे परेशान ना करें."

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